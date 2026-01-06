Agustín Etchebarne sobre el vencimiento de deuda: “Argentina llega bien, con tranquilidad”

Argentina enfrenta el próximo 9 de enero un vencimiento de deuda por más de 4.200 millones de dólares, pero, según Agustín Etchebarne, el escenario está lejos de ser alarmante. “Yo creo que llega bien, con tranquilidad”, afirmó, y explicó que el Tesoro dispone de mecanismos financieros para completar los fondos necesarios. “Le faltaban cerca de 1.000 millones de dólares, pero tiene varias posibilidades, la más probable es un repo con los bancos”, detalló.

El economista recordó además que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo clave. “El Fondo Monetario nos dio un crédito de 20.000 millones, ya entraron 14.000 y todavía faltan 6.000 millones”, subrayó, al tiempo que destacó que la deuda consolidada comenzó a reducirse gracias al superávit fiscal. “El gobierno paga intereses y también parte del capital”, remarcó.

Riesgo país, mercados y apoyo internacional

Etchebarne sostuvo que la tendencia del riesgo país es descendente, aunque con tiempos propios del mercado. “Los mercados generan confianza poco a poco, no es que una cosa pasa de un día para el otro”, explicó. A su entender, Argentina podría acercarse al promedio de los países emergentes. “Estoy convencido de que en los próximos dos años vamos a estar debajo de los 300 puntos”, afirmó.

En ese contexto, resaltó el respaldo externo. “Fue importante el apoyo de Trump y Scott Bessent, que dijeron claramente que estaban dispuestos a comprar bonos argentinos”, señaló, aunque aclaró que espera que no sea necesario recurrir a ese auxilio. “Siempre es bueno tener ese soporte adicional”, agregó.

Reservas, inflación y economía real

Respecto de las reservas, Etchebarne proyectó una recuperación gradual pero sostenida. “Argentina debería recomponer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en los próximos dos años”, indicó. Esa mejora estaría acompañada por un proceso de desinflación. “La inflación bajó de 211% en 2023 a cerca de 31% el año pasado”, destacó, y anticipó que este año podría ubicarse entre 15% y 16%.

Sobre el dólar, se mostró confiado en la estabilidad cambiaria. “Creo que el riesgo sería que el tipo de cambio se vaya muy hacia abajo de la banda”, advirtió, descartando un traslado significativo a precios. “Yo veo un año con mucha más tranquilidad”, insistió.

Finalmente, puso el foco en las reformas estructurales. “Argentina no va a ganar competitividad devaluando, sino haciendo la reforma laboral y la reforma impositiva”, concluyó, y reclamó avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos como retenciones, impuesto al cheque e Ingresos Brutos.

