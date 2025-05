Ahorros: Aseguran que, “ya no es negocio protegerse en dólares”

La diferencia cambiaria y la inflación acumulada convirtieron a Argentina en uno de los países más caros de la región para turistas y consumidores locales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Gustavo Segré, quien comentó que, “el dólar es un bien transable, que se guía por la oferta y la demanda”, al abordar por qué Argentina resulta tan costosa en moneda extranjera.

Desde que asumió Javier Milei, el tipo de cambio oficial se duplicó de 400 a 800 pesos, mientras que el paralelo, por el cual se mueve la economía real, llegó a 1.500 pesos. A pesar de la posterior baja del dólar, los precios no retrocedieron: “Toda la economía se acomodó a esos valores altos”, detalló.

Con la caída de la demanda de dólares y la suba de tasas en pesos, los argentinos cambiaron su tradicional estrategia de resguardo. “Hoy se descubre que ya no es negocio protegerse en dólares”, afirmó Segré.

Argentina más cara que Brasil, México y hasta China

Uno de los fenómenos más visibles es la cantidad de argentinos que vacacionan en Brasil, mientras que los brasileros evitan hacer turismo en Argentina por los precios. “El producto brasilero perdió en relación al peso un 35% en el último año”, explicó el especialista.

“Almorzar en Brasil me cuesta 50 reales. En Santa Fe, el mismo plato y una Coca Zero me costaron 150 reales. Tres veces más caro”, ejemplificó. Esta situación convierte al país en una plaza poco atractiva para el turismo extranjero.

¿Cuánto puede durar este desfasaje de precios?

Para Segré, esta etapa de precios elevados podría mantenerse todo 2024. “Los valores que se ajustaron al dólar de 1.500 se mantuvieron, y eso es lo que está equivocado”, sostuvo.

Aunque la inflación muestra señales de desaceleración, aún no se refleja en una baja de precios. “Si hay demanda, los precios no bajan. La gente busca sacarse los pesos de encima y eso sostiene los valores altos”, explicó.

En ese sentido, considera improbable que Argentina vuelva a estar “barata” en términos internacionales, al menos en el corto plazo: “Para que eso ocurra, el dólar debería subir nuevamente, pero si lo hace, habrá un nuevo salto inflacionario”.

¿Qué ven los inversores en el Bonte 2030?

El reciente éxito del bono Bonte 2030 fue, según Segré, una señal de que el país comienza a generar cierta confianza. “Argentina tiene una macroeconomía muy sólida, pero todavía hace agua en la micro”, precisó.

El atractivo para los inversores radica en los resultados fiscales. “Desde enero de 2024, la Argentina tuvo superávit fiscal y nominal. Esto es inusual en nuestra historia”, subrayó.

Este dato no es menor: “De 123 años, sólo en 10 hubo superávit fiscal, y en la mayoría fue porque se declaró la moratoria de deuda”. Hoy, el país está pagando sus compromisos y aun así le sobra dinero. “Ese es el verdadero cambio que están viendo los inversores”, concluyó.