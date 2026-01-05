Alberto Ruskolekier sobre el futuro político de Venezuela en el corto plazo: “No va a haber elecciones”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la cual abrió un escenario de extrema complejidad política y geopolítica en Venezuela y en toda la región.

“Las incógnitas recién empiezan, porque comenzó a las 2 de la mañana del día sábado pasado, 3 de enero, la intervención militar en Estados Unidos, en la cual fue extraído Nicolás Maduro, obviamente con la complicidad del círculo íntimo”, afirmó Alberto Ruskolekier.

La imputación a Nicolás Maduro se encuentra en la fase inicial

Asimismo, explicó que el procedimiento judicial contra Nicolás Maduro apenas se encuentra en su fase inicial: “Eso es simplemente una lectura de la imputación, lectura de cargo, le leen los cargos y el juez revisa si el procedimiento que va a empezar hace falta algún hecho legal”. En ese sentido, remarcó que, “es simplemente el inicio de un proceso que va a ser largo”.

Sobre el futuro político inmediato de Venezuela, Ruskolekier descartó elecciones en el corto plazo. “No va a haber elecciones, no fue llamado Urrutia para hacerse cargo del poder”, señaló, y recordó que, “Nicolás Maduro era un okupa de la presidencia”.

El rol de Delcy Rodríguez

Sobre la figura de Delcy Rodríguez, indicó: “Esta mujer es una mujer muy ambiciosa, no la critico, simplemente estoy describiéndola”. Sobre la misma línea, agregó que hoy cumple un rol clave en el proceso de transición: “Hay que tener un eje comunicante con las fuerzas armadas, Delcy Rodríguez lo tiene”.

El entrevistado sostuvo que Delcy Rodríguez “no tiene otra opción, ella es la única que puede decir o hace esto o va adentro”, y explicó que su acercamiento a Estados Unidos responde a una necesidad política y de supervivencia.

A su vez, alertó sobre el riesgo de un estallido interno si la transición no se maneja con cuidado. “Hay que manejar que esto se desmadre en un conflicto civil”, advirtió, y comentó que Venezuela alberga grupos armados y organizaciones criminales desplazadas desde otros países.