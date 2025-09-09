Alerta en el agro: la adopción de la siembra directa en Argentina cayó del 95% al 82%

El investigador y profesor de la Universidad de Clemson, Fernando Oreja, conversó con Canal E explicó los resultados del estudio que realizó la Red de Manejo de Plagas de AAPRESID sobre la caída en la adopción de la siembra directa y los riesgos de volver a la labranza convencional.

El estudio de la Red de Manejo de Plagas de AAPRESID se realizó en un campo de 20 años de siembra directa. “Consistió en hacer una labranza ocasional, no es que retoman la modalidad convencional, sino que hacen una labranza puntual para eliminar ciertas malezas que no pueden eliminar de otra forma con herbicidas”, detalló Fernando Oreja.

Cuáles fueron los resultados del estudio

Asimismo, sostuvo que los resultados no fueron concluyentes: “A nivel de cantidad de malezas no cambiaba, era prácticamente lo mismo. Sí vimos que cambiaban algunas especies, como rama negra, que con una labranza esporádica uno lograba enterrarlas, pero también se traían semillas que estaban en el suelo desde hacía muchos años”.

Frente a este escenario, Oreja planteó: “Algo que ya los productores lo han escuchado bastante, que es un manejo integrado de las malezas, lo cual es utilizar distintas herramientas que no se basen solo en el uso de herbicidas”.

Foco sobre la utilización de herbicidas

Y agregó: “Ya está más que comprobado que esta técnica basada en el uso de herbicidas solamente no funciona a largo plazo porque aparecen especies y poblaciones resistentes, entonces, uno debería hacer un manejo integrado, como adopción de cultivos de cobertura, aumentar densidades de siembra, rotar con cultivos”.

El entrevistado reconoció que muchos entienden el problema, pero la coyuntura los obliga: “La gran mayoría de los productores entienden esto del manejo integrado, pero es muy difícil para ellos poder planificar a mediano y largo plazo, hacen contratos a corto plazo, entonces todo hace que sea muy difícil”.

A su vez, comentó que el costo también es una barrera: “La salida más barata es hacer un disco para eliminar todas las malezas que hay en superficie, contra la posibilidad de aplicar algún herbicida más específico, pero mucho más caro. Entonces el productor directamente no las considera porque los números no le dan”.