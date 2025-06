Alerta en el comercio de aceite y harina de soja para Argentina: EEUU avanza en negociaciones con India

La ingeniera agrónoma, Paulina Lescano, en contacto con Canal E, advirtió que la reconfiguración del comercio mundial, producto de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, podría generar consecuencias negativas para Argentina, especialmente en el comercio de aceite y harina de soja, sumado a las negociaciones del país norteamericano con India.

Sobre los acuerdos bilaterales que Estados Unidos está negociando con India, Paulina Lescano alertó: “India es el principal importador de aceites vegetales del mundo, pero para nosotros lo más importante es que, de lo que nosotros vemos en India, el 60% es aceites vegetales”. En ese marco, advirtió que si en la negociación bilateral “Estados Unidos tiene que comprar una x cantidad de aceite e India tiene que comprometerse, eso puede quitarnos la posibilidad de seguir con el mismo protocolo”.

Estados Unidos y su participación en la exportación de aceite de soja

A su vez, señaló que hoy Estados Unidos no representa una amenaza directa, pero eso podría cambiar: “Estados Unidos hace algunos años que no participa en la exportación de aceite de soja, porque gran parte de lo que produce de soja lo transforma en biodiesel”. No obstante, explicó que, “con la administración de Trump empieza a haber cierta duda, porque Trump es anti-cambio climático, o sea, no cree en el cambio climático”.

Luego, Lescano manifestó que eso genera incertidumbre sobre su política de biocombustibles: “Si esa política de biocombustibles, que venía generando un incremento fuerte en el consumo, por ejemplo, de aceite de soja en Estados Unidos, empieza a cambiar y tiene un excedente de aceite, es probable que nos empiece a complicar”.

La urgencia de establecer una ley de biocombustibles en Argentina

En ese escenario, remarcó la urgencia de impulsar una ley de biocombustibles en Argentina: “Sería ideal una reacomodación o que haya una ley de biocombustibles que sea apropiada para que todo lo que se produce en Argentina tenga como principal destino el consumo doméstico y transformarlo en combustibles”. Y puntualizó: “En el caso de aceite de soja, en biodiesel, y en el caso de maíz, en etanol”.

Sobre el impacto de la industrialización del poroto en Estados Unidos, la ingeniera agrónoma advirtió: “Con esto de que vienen moliendo mucho más soja, o sea, de la molida de soja sale aceite y harina, ahí sí puede generar una competencia”. Asimismo, recordó que, “Vietnam, como país solo, es nuestro principal comprador de harina de soja”, y subrayó que si Estados Unidos entra fuerte en ese mercado “creo que es un problema más importante de seguir de cerca lo que es comer harina con nuestros principales competidores”.