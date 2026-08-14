Alerta en la producción de maíz por exceso de lluvias: “No es deseable para el productor cosechar con humedad”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el impacto de las lluvias y la elevada humedad sobre la cosecha de maíz en Argentina y advirtió por las dificultades que atraviesan distintas regiones productivas.

“La preocupación es en todos lados, no hay lugar que se salve”, sostuvo Germán Iturriza al describir el escenario agrícola. Durante los últimos 45 días se registraron lluvias por encima de lo normal en gran parte del área productiva. “Ha sido, la verdad que los últimos 45 días, gran parte del área agrícola nacional teniendo lluvias por encima de lo normal”, explicó.

El productor prefiere evitar cosechar con humedad

El problema se profundiza porque el maíz ya completó su ciclo, pero el grano todavía conserva niveles de humedad elevados: “El grano todavía tiene una humedad que a veces llega hasta lo escaso de los 16, 17, 18% y no es lo deseable para el productor de cosechar con humedad”.

Iturriza indicó que los productores buscan esperar hasta alcanzar valores cercanos al 12% o 13% de humedad para evitar costos adicionales. Sin embargo, las condiciones climáticas no permiten avanzar con normalidad. “Todavía hay 30% del área a ser cosechada”, planteó.

Asimismo, explicó que el problema no se limita a la humedad del grano, sino también a las condiciones de los lotes: “No es que nadie quiere cosechar y son exquisitos, es un tema de piso también, no puedo entrar o si entro rompo todo el lote”.

Cuánto representa con respecto a costos el cosechar con humedad

Ante esta situación, algunos productores optan por cosechar con niveles de humedad de hasta 18% o 19%, aunque eso implica afrontar mayores costos. “Se paga la secada, el punto de secada, 7, 8 dólares por tonelada”, expresó el entrevistado.

Además, la demora genera un cuello de botella para la logística de exportación: “Los exportadores habían armado programas de embarque julio-agosto contemplando este maíz”.