Tosi explicó la diferencia entre el IPC nacional y el de CABA: “El precio de los servicios viaja al doble de velocidad que los bienes”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, pasó por Canal E y se refirió a la evolución de la inflación, explicó por qué el dato nacional se ubicó por encima del registrado en la Ciudad de Buenos Aires y anticipó qué puede ocurrir con los precios durante los próximos meses.

Al explicar la diferencia entre el IPC nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Tosi señaló que existen dos factores principales. “Primero, la más obvia, tiene que ver con que el índice de la ciudad pondera mucho más el consumo de servicios respecto al de bienes”, explicó.

El INDEC todavía se maneja con una canasta desactualizada

Según desarrolló, la metodología utilizada por el INDEC continúa basándose en una estructura de consumo más antigua: “Nuestro INDEC toma la del 2004”. Esto genera una diferencia relevante porque los servicios vienen aumentando más rápido que los bienes.

“Si vos mirás la evolución del precio de los servicios viajan casi al doble de velocidad que los bienes, con lo cual, si vos medís con más peso los bienes eso te ayuda a bajar el índice general de inflación”, sostuvo Tosi.

También destacó que el IPC nacional contempla distintas regiones del país y que los precios no evolucionan de manera uniforme. “Ahora es un IPC nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que vos ponderás también lo que sube la inflación en las cinco regiones que están metidas dentro del IPC nacional”, explicó.

La importancia de la estacionalidad sobre la inflación

Además, el entrevistado mencionó el efecto de la estacionalidad durante julio: “Julio y diciembre son dos meses donde la estacionalidad te pega más”.

Luego, manifestó que Argentina también presenta un atraso considerable en la actualización de la metodología estadística: “Argentina, si querés nuevamente, es un rara avis respecto a lo que son las normas internacionales”.