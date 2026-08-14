El tiempo de formación pierde importancia a la hora de cobrar un sueldo: “La explicación es el fundamentalismo fiscal del Gobierno”

El filósofo y economista, Horacio Fazio, evaluó en Canal E la relación entre salarios, formación profesional y reconocimiento social del trabajo.

Horacio Fazio planteó que los salarios no solo representan una remuneración económica, sino también una forma de valorar el lugar que ocupa cada actividad dentro de la sociedad. “Son todos tipos de trabajo. Y es la forma de relacionarnos o insertarnos en una sociedad. Según cómo nos paguen, se valorará más o menos el trabajo que hacemos”, planteó.

Comparación de sueldos

En ese sentido, puso como ejemplo la relación entre un trabajador de maestranza y un investigador científico: “Por ejemplo, el sueldo mínimo del convenio de comercio, que es un maestranza, gana el equivalente a un investigador científico del Conicet”.

Fazio aclaró que no se trata de cuestionar la dignidad de ningún oficio, sino de observar la diferencia entre los niveles de formación requeridos. “Cualquier trabajo es digno y, por supuesto, también es muy respetable el trabajo maestranza”, resaltó.

Sin embargo, inmediatamente señaló la disparidad: “Estamos hablando de un trabajo, de un empleo, donde se requiere a lo sumo estudios primarios y, por otro lado, un investigador científico donde estamos hablando de 15 años o más de formación”.

Economista coinciden en la inestabilidad del ajuste fiscal

Sobre las causas de esta situación, el economista apuntó directamente a la política económica del Gobierno. “La explicación que podemos dar a esta cuestión es el fundamentalismo fiscal del Gobierno”, expresó.

Según explicó, el objetivo de sostener las cuentas públicas puede generar costos sobre determinadas actividades consideradas estratégicas: “Es decir, bajo la finalidad y el objetivo de mantener un equilibrio fiscal, a veces hay costos como este que no pueden sostenerse”.