El mercado del girasol argentino atraviesa un escenario “inmejorable”: es el sector “que más ha crecido en sus exportaciones”

El mercado del girasol argentino atraviesa un escenario favorable, con una expansión del área sembrada, un fuerte crecimiento de las exportaciones y precios internacionales en alza. Así lo analizó Jorge Ingaramo, asesor económico de ASAGIR, en comunicación con Canal E, quien además advirtió por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre la oferta mundial.

“Son muy buenas, inmejorables, yo diría”, afirmó Jorge Ingaramo al referirse a las perspectivas para el cultivo. Según explicó, el área sembrada crecería 5,5%, desde 2,85 millones hasta 3 millones de hectáreas.

Cómo fue el desempeño exportador del girasol

También destacó el desempeño exportador del complejo girasolero: “Somos el octavo complejo exportador de la Argentina, y el que más ha crecido en sus exportaciones en dólares en lo que va del año, en los primeros seis meses, 128%”.

En ese período, las exportaciones alcanzaron los USD 2.073 millones, prácticamente el mismo nivel que durante todo 2025. Además, Ingaramo señaló que, “los precios han subido notablemente” y que la cotización FOB argentina aumentó 5% durante el último mes.

“El informe de USDA es, en mi opinión, muy optimista”, sostuvo, al mencionar las olas de calor que afectaron a Francia, España y Bulgaria, además de las dificultades en el río Danubio y los ataques sobre puertos estratégicos.

El productor argentino empieza a sacar provecho de la tensión internacional

El entrevistado mencionó que la situación genera una oportunidad para Argentina: “Hasta ese entonces nosotros tenemos una ventana todavía de oportunidad fenómena. Los productores la están aprovechando”.

En ese sentido, detalló que la venta de girasol a la industria o a la exportación aumentó 49% en el año, mientras que la molienda local creció 29%. Uno de los factores centrales es la logística internacional. “El 60% de la producción de aceite de girasol sale por esos dos puertos que yo le acabo de mencionar”, explicó en referencia a los puertos afectados por el conflicto.