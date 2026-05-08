Alerta en la producción de maíz por la aparición y expansión de la enfermedad de la mancha blanca

El integrante de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid, Tiziano Forte, analizó para Canal E que las condiciones climáticas de las últimas semanas encendieron alertas en distintas regiones productivas por la aparición y expansión de la mancha blanca en maíz, una enfermedad foliar que encontró un escenario ideal para desarrollarse en cultivos tardíos.

“La mancha blanca es una enfermedad que incidió en esta campaña, justamente tomó relevancia por las condiciones ambientales, con mucha humedad, precipitaciones y temperaturas frescas”, señaló Tiziano Forte al describir el contexto climático que favoreció el problema sanitario.

Cómo afecta la enfermedad

Asimismo, remarcó que, “es una enfermedad que está asociada a maíces tardíos” y explicó que, “fue un escenario ideal para que esta enfermedad se desarrolle y se espalda como lo hizo en estos días”.

Forte explicó que la enfermedad se produce por “un complejo de patógenos, por una bacteria y un hongo”. En ese sentido, indicó que los primeros síntomas visibles aparecen en las hojas del cultivo.

Cómo afecta la enfermedad en la hoja

“Nosotros lo que vamos a ver a simple vista son manchas neuróticas blancas y pequeñas que están aisladas”, describió. Y agregó: “Con el paso del tiempo puede ser que estas manchas se pongan de color gris, forman lo que es oscuro y se agrande esta mancha volviéndose a lo largo de toda la hoja”.

El entrevistado detalló que las lesiones avanzan desde la parte superior hacia la base de la planta: “Estos puntos van, nosotros los que estamos viendo desde el lápiz y de la hoja hacia la parte basal y en la planta inician en la parte inferior y luego van ascendiendo”.

Sobre el potencial de daño de la enfermedad, explicó que todavía es complejo medir con precisión el impacto final sobre los rindes, aunque advirtió que puede afectar significativamente la capacidad fotosintética del cultivo. “Las lesiones que genera esta enfermedad es la de cubrir la hoja, esto lo que hace va a ser disminuir la superficie fotosintéticamente activa de la hoja y esto se va a traducir directamente en una disminución de los niveles”, sostuvo.