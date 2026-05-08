Más allá de la nula actualización en 70 años, “la construcción modular está desarrollándose cada vez más“

En el marco de la segunda edición del Salón de Construcción Modular e Industrializada realizado durante la Expo Construir, el presidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada, Juan Pablo Rudoni, evaluó en Canal E el crecimiento del sistema modular en Argentina y remarcó las ventajas competitivas frente a la construcción tradicional.

Rudoni explicó que la construcción modular atraviesa una etapa de expansión impulsada por nuevas tecnologías y procesos industriales. “La construcción modular es una construcción, digamos, que está cada vez desarrollándose más, es una construcción industrializada”, afirmó.

El sector lleva mucho tiempo sin actualizarse

Además, sostuvo que el sector de la construcción fue históricamente uno de los menos modernizados: “La construcción dentro de la industria es la industria que menos ha evolucionado en los últimos 70 años”. En esa línea, agregó: “En la Argentina prácticamente se viene construyendo en el 90% de la construcción como se construía hace 70 años atrás”.

Según detalló Rudoni, el nuevo esquema permite mejorar calidad, costos y sustentabilidad. “Hoy podemos garantizar y brindar construcciones de alta calidad, de un costo controlado, muy eficientes energéticamente, más sustentables, con menor impacto ambiental”, señaló.

Disparidad de plazos con una construcción convencional

Uno de los puntos centrales fue la reducción de plazos frente a la obra convencional. En este contexto, aseguró: “Estamos hablando de entre un 50 y un 70% menos de plazo que una construcción tradicional”.

El entrevistado también destacó la previsibilidad económica del sistema. “En el tema del costo es lo mismo, a diferencia que la construcción tradicional nunca sabés cuál va a ser el tiempo y cuáles van a ir siendo los costos”, afirmó.

A su vez, remarcó: “Vendemos la construcción como si fuera un producto. Lo que vendemos a 1.500 dólares termina siendo 1.500 dólares, ni más ni menos”. Sobre el costo final, agregó: “La construcción modular, es un 20-30% más económica que la tradicional”.