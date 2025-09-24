Alivio en el Gobierno ante la confirmación del swap con Estados Unidos: “En Casa Rosada el clima es euforia”

El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó el clima político y económico tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre un apoyo a Argentina por 20.000 millones de dólares.

“Aquí en Casa Rosada es euforia el clima después de que se conociera el último tweet del secretario del Tesoro Norteamericano, Scott Bessent, en cuanto al apoyo que le va a dar a la Argentina, este swap, estos 20.000 millones de dólares y lo que empieza a desandar en cuanto a conocer los detalles”, explicó Alejandro Gomel.

La agenda de Javier Milei en la ONU

Asimismo, detalló la agenda presidencial: “Primero la presentación de Milei hablando en la ONU y va a dar su discurso, Milei por supuesto alineado más que nunca a Estados Unidos y a Israel, en contra de lo que están proponiendo varias de las potencias europeas de avalar la creación de un Estado palestino”.

Gomel también destacó que, tras el encuentro con Kristalina Georgieva, “el cierre va a ser a la noche con el hombre más querido hoy por Milei, Scott Bessent. Va a haber una cena donde va a estar el Secretario del Tesoro Norteamericano, también el ministro de Economía, Luis Caputo, que va a estar en ese cierre de la gira de Milei”.

Confusión en el discurso de Donald Trump

Sobre Donald Trump, señaló: “Ha quedado la duda y nadie en el Gobierno lo tiene muy claro, cuando hablaba Donald Trump de reelección fue porque ya se está anticipando a lo que puede pasar dentro de dos años o simplemente fue una confusión porque le dijeron que Milei está ante una encrucijada electoral ahora”.

El periodista agregó que, “probablemente haya habido alguna confusión allí en cuanto a la información que le acercaron a Donald Trump de cuáles eran las elecciones, pensó que eran elecciones presidenciales y por eso habló de reelección en varias oportunidades”.

En cuanto al salvataje financiero, comentó: “Bueno, está claro que no, los dólares no estaban, los dólares faltaban y el plan económico se estaba hundiendo y que sale el rescate a Estados Unidos”.