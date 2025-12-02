Asunción de Alejandra Monteoliva en Seguridad: “Es casi una extensión de Patricia Bullrich”

El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó el movimiento en la Casa Rosada con la reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, además de la asunción de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad.

Alejandro Gomel describió la intensa agenda oficial: “Mucho movimiento aquí en Casa Rosada porque, por un lado, en la planta baja de Casa Rosada, el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, acaba de terminar la reunión entre Santilli, el ministro del interior y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas”. También señaló que el encuentro apunta directamente al acuerdo comercial que negocian ambos países: “Una reunión importante con vistas a lo que será la firma del acuerdo comercial, probablemente la semana que viene”.

El regreso de Peter Lamelas a la Casa Rosada

Asimismo, recordó que la presencia de Lamelas ya venía siendo sostenida: “Volvió Peter Lamelas a Casa Rosada, estuvo con el Presidente la semana pasada y ahora con el Ministro del Interior”.

El segundo foco político del día es la jura de la nueva ministra de Seguridad y Gomel explicó que la designación representa una continuidad directa de la gestión Bullrich: “Con esta idea de continuidad y con esta idea de que van a quedar los mismos equipos trabajando, todo el esquema, el organigrama se va a respetar en el ministerio de Seguridad”.

Descripción de la nueva ministra de Seguridad

Sobre el perfil de la nueva ministra, sostuvo: “Es una figura poco conocida, de un perfil muy bajo, una mujer cordobesa, tiene 55 años y experta en temas de seguridad”. Además, recordó su larga trayectoria junto a Patricia Bullrich: “Desde hace muchísimos años trabajan juntas, es casi una extensión de ella misma”.

El entrevistado relató el cierre de la gestión Bullrich en Seguridad: “Ayer Patricia Bullrich tuvo una especie de despedida, estuvo primero en la entrega de sables y después se dio otro gusto, presentar ella el nuevo Código Penal”.