El economista, Andrés Neumeyer, conversó con Canal E y se refirió al contexto económico argentino y las perspectivas de crecimiento de cara a los próximos años. También mencionó que el país atraviesa una etapa de cambios profundos que podrían sentar las bases para una economía más estable y dinámica.

“Argentina parecería estar empezando un proceso de transformación de una economía con mucha regulación, cerrada al mundo, con una inflación crónica, a una economía con un presupuesto equilibrado, donde no se imprime dinero y menos inflación, y que lentamente va confiando más en los mercados que en el Estado para asignar recursos”, señaló Andrés Neumeyer.

El impacto de la reestructuración en las empresas

Asimismo, aclaró que este proceso “no es uno donde absolutamente todos ganan”, ya que implica una reasignación de recursos entre sectores. “Va a haber industrias que se contraen, otras que se expanden, cambios de precios que van a cambiar la rentabilidad de algunos negocios, y esa reasignación de recursos es parte del desarrollo, en general, de una economía vital y dinámica”, explicó.

Neumeyer destacó que estos movimientos generan un entorno donde “siempre hay nuevas empresas que se crean y generan empleo, y empresas que cierran”. Según desarrolló, el desafío está en comprender que “cuando yo veo nada más que una empresa que cierra, no estoy viendo toda la película. Hay que ver toda la película”.

Frente a la preocupación por la pérdida de empleos en pequeñas y medianas empresas, consideró que esto forma parte natural del proceso de desarrollo. “En general, en las economías más ricas y más desarrolladas, el tamaño de las empresas es más grande. Parte del proceso de desarrollo va a ser que haya empresas que, en promedio, sean más grandes. Eso quiere decir que las empresas grandes se van a expandir y las PyMEs van a cerrar. Pero eso no es malo”, afirmó.

Volatilidad: una constante en todas las economías del mundo

Respecto a la volatilidad cambiaria y financiera, el economista aseguró que, “todas las economías en algún momento tienen volatilidad, eso no las quiebra”. En el caso argentino, sostuvo que la inestabilidad estuvo alimentada por “un debate político sobre dos modelos de país, uno que promueve esta reforma de la que estamos hablando y otro que plantea una economía cerrada, con el Estado ocupándose de todo y no el mercado”.

“En ese contexto, es bastante natural que la gente se quiera cubrir contra ese riesgo de que el crédito que tienen contra el Estado va a valer menos”, explicó. Sin embargo, confió en que la volatilidad se irá reduciendo: “En la medida en que el país vaya parando consensos sobre las virtudes de tener un presupuesto equilibrado y un Estado que, de a poquito, desregula, probablemente veamos más estabilidad política y económica”.