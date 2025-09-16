Andrés Neumeyer sobre el plan económico: “El elefante en la sala o en la cristalería es obviamente el riesgo político”

El economista, Andrés Neumeyer, de la Universidad Di Tella, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la estrategia de Javier Milei, los desafíos de financiamiento y el impacto del riesgo político en la economía argentina.

Andrés Neumeyer admitió que no vio la cadena nacional, pero destacó: “Me parece que el Presidente y esta administración están convencidos de que el camino de la Argentina para salir es el equilibrio fiscal y la desregulación y la apertura de la economía”.

Cambios en los gastos de la obra pública

Respecto al aumento del gasto en obra pública, opinó: “Mi sensación es que lo va a hacer solamente si tiene los recursos para hacerlo a medida que crezca la economía o mejore la recaudación o la misma baja de la inflación permita subir la recaudación”.

Sobre la misma línea, Neumeyer subrayó: “No veo a Milei haciendo una política sin equilibrio fiscal y gastando plata por someterse a presiones, lo veo más haciendo un presupuesto que diga estos son los recursos y con estos recursos que tenemos, cómo los asignamos”.

Las preferencias del Gobierno con respecto al presupuesto

Sobre si Javier Milei prefiere tener una ley de presupuesto o seguir con prórrogas, señaló: “En la medida en que pueda pasar un presupuesto fiscalmente equilibrado probablemente prefiera pasarlo por el Congreso, pero con 10% del Congreso, al menos hasta diciembre, es difícil decir que prefiere. Si tiene que elegir entre seguir como ahora y un presupuesto deficitario que le vote al Congreso, creo que va a preferir seguir como ahora”.

En cuanto al panorama de los últimos meses, el economista comentó: “El elefante en la sala o en la cristalería es obviamente el riesgo político y probablemente si al Gobierno le van mal las elecciones este clima siga y si le va bien, probablemente cambie”. Y agregó: “Creo que el riesgo principal que tenía el plan era el riesgo político. Después veremos”.

De cara al 26 de octubre, expresó que, “si al Gobierno le fuera razonablemente bien, sí se mitigaría la volatilidad, lo cual no quiere decir que no haya desafíos, en el mejor de los casos, porque el riesgo país es muy alto, tiene que bajar”.