Tow sobre la reforma del Código Penal: “Bullrich está queriendo hacer de esto una cruzada personal”

El analista político, Andy Tow, dialogó con Canal E y se refirió al nuevo rol de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las chances reales de avanzar con cambios estructurales en materia penal y el escenario de tensión política dentro del oficialismo.

Andy Tow describió el reposicionamiento político de Patricia Bullrich: “Da la impresión que la ex ministra, ahora senadora por la mayoría de la ciudad de Buenos Aires, está queriendo hacer de esto una cruzada personal o su proyecto personal para avanzar en el Senado”.

El protagonismo de Patricia Bullrich en el Senado

Asimismo, explicó el camino legislativo que podría tener la reforma: “Hay que ver primero si ingresa por el Senado, con lo cual, ella va a tener un rol importante para empujarlo”. Pero señaló que no se trata de un intento nuevo en la política argentina: “No es la primera vez que se intenta modificar el Código Penal. Macri también hizo su presentación, Cristina Kirchner hizo una comisión y esos proyectos quedaron en la nada”.

Tow consideró que Bullrich busca capitalizar políticamente su experiencia previa. “Quiere protagonismo en lo que es el Senado, y bueno, el tema del Código Penal, evidentemente, le cae como un anillo al dedo”, planteó.

Con respecto al consenso en torno a la reforma, sostuvo: “Por los antecedentes, los proyectos integrales de reforma del Código Penal no han tenido tratamiento y no han pasado por el Congreso”. Además, cuestionó la idea de una demanda social urgente: “El consenso social habría que revisarlo, porque si uno mira las estadísticas más crudas, el delito no es que está aumentando y ha bajado la tasa de homicidios”.

Incertidumbre por el consenso de la reforma del Código Penal

Para el entrevistado, el verdadero problema político es técnico. “Como son muchos los delitos, cada uno tiene una discusión puntual y no es fácil llegar a un consenso”, comentó. Y describió la complejidad parlamentaria: “Cada artículo, cada delito, cada inciso es una discusión puntual, y va a requerir un gran apoyo político del Presidente”.