Argentina apunta a desarrollar producción agropecuaria en África

El productor y asesor en agricultura, Jorge López Menéndez, dialogó con Canal E y mencionó su participación en el Agri-Evolution Summit 2025, donde compartió su experiencia tras diez años de trabajo en África, un continente que considera clave para el desarrollo de la producción agropecuaria global.

“Yo nací en Bahía Blanca, estudié en Buenos Aires, era un productor clásico, alquilábamos campo con unos amigos y fue creciendo. Con toda la crisis del campo, con la pelea eterna, nos fuimos achicando y un día me resultó la oportunidad de ir a hacer una consultoría a África, a Sierra Leona específicamente”, relató Jorge López Menéndez.

Los desafíos de llegar a un nuevo continente

Luego, manifestó que ahí encontró un nuevo desafío: “Cuando fui allá, la verdad que me amigué con mi profesión de vuelta, me enamoré del potencial, me enamoré de la oportunidad, me enamoré del desafío y bueno, a probar”.

Menéndez describió el primer impacto al llegar: “Me encontré con un suelo tremendo, arriba de 10% materia orgánica y un suelo con 3000 milímetros, dije esto es soñado para cualquier ingeniero. Y la otra cosa es que vos no te dabas la vista donde terminaba el lote, eran hectáreas y hectáreas sin producción”.

Asimismo, planteó que la agricultura era de subsistencia: “Prenden fuego 100 hectáreas para sembrar media hectárea como mucho, todo a mano. Hacían principalmente arroz porque Sierra Leona es el país que más consume arroz per cápita, desayunan arroz, almuerzan arroz, cenan arroz”.

Las oportunidades de Argentina en tierra africana

En su intervención en el Agri-Evolution Summit 2025, el productor destacó la oportunidad para Argentina: “Lo que es el potencial de la maquinaria que hay en África, hay 400 millones de hectáreas para poner en producción, que hoy solo se explota el 10%. Si decimos que en la Argentina hay 40 millones, entonces son 10 Argentinas a poner en producción”. Y remarcó: “No hay maquinaria, no es que tenés que modernizar algún parque de maquinaria, hay cero, las únicas sembradoras que había en Sierra Leona las llevé yo”.

Sobre la producción en África, comentó: “Hay ambientes que pueden soportar algo más agresivo en maquinaria, pero hay que tener cuidado. Son 40 grados de temperatura, subías 100 milímetros en 20 minutos. Yo estoy convencido de que hay que bajar la temperatura del suelo, evitar el escurrimiento y destruir el suelo”.