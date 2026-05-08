Argentina dio un paso en la adaptación al reglamento europeo del sector cárnico a través de una nueva plataforma

La ganadería argentina avanza en la adaptación al Reglamento Europeo 1115, la normativa ambiental que comenzará a regir plenamente desde el 30 de diciembre de 2026 y que exigirá demostrar que productos como carne bovina, soja y madera estén libres de deforestación. En este contexto, este medio se comunicó con Gerardo Leotta, investigador del CONICET y director de la Red de Seguridad Alimentaria.

“Recién terminamos una prueba piloto de forma exitosa con Italia, donde demostramos todo el aporte de información que puede hacer, puede obtener el importador italiano desde la plataforma Bicec para cumplir con la debida diligencia en el marco del reglamento 1.115”, anunció Gerardo Leotta.

En qué cosiste la plataforma

Asimismo, explicó que, “Bicecarne es una plataforma sectorial que está conformada por todos los eslabones de producción de la cadena de ganado y de carnes vacuna”. El objetivo es garantizar la trazabilidad completa de los animales exportados hacia Europa. “El importador europeo debe demostrar, dar garantías y asume la responsabilidad que el producto que ingresa a la Unión Europea está libre de deforestación”, detalló.

Además, Leotta aclaró que la exigencia alcanza a toda la cadena productiva: “Tiene trazabilidad el animal del cual se genera la carne, se produce la carne, tiene trazabilidad hasta el nacimiento”.

Los pasos a seguir por los productores

Por eso insistió en la necesidad de sumar productores al sistema antes de junio. “Es tan importante que se registren todos los productores y no solamente el que está habilitado para la Unión Europea”, afirmó.

Según explicó el entrevistado, julio será un mes clave porque se realizará “un análisis en batch de todos los renspa, de todos los polígonos, de los productores ganaderos que estén registrados”.

A su vez, advirtió que quedar fuera de la plataforma puede generar consecuencias económicas para los establecimientos de cría. “Si el productor no se inscribe y en el mes de octubre se produce un embarque de carne vacuna en noviembre y que va a llegar el primero de enero a la Unión Europea, ese productor, el animal de ese productor no va a ser considerado para el embarque”, sostuvo.