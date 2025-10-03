“Argentina es uno de los países más importantes en lo que es producción de genética de carne”

Del 7 al 9 de octubre, la Sociedad Rural de Chaco será sede de una nueva edición del Nacional Primavera Braford. En este contexto, este medio se comunicó con el director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina, Diego Rodríguez, quien adelantó los detalles del evento, analizó la situación de la ganadería y opinó sobre las recientes medidas económicas que afectan al agro.

Diego Rodríguez recordó cómo cerró la edición pasada y qué esperan para este año: “El año pasado tuvimos la primera edición con 125 animales participando, de veinte cabañas, de cinco provincias de la región y para este año 110 animales inscriptos, de veintinueve cabañas, de siete provincias, que marcan el interés de los criadores de poder mostrar su genética”.

Cuáles son las características de la raza braford

Con respecto a las características de la raza, destacó: “Braford es una raza espástica, es una raza adaptada, tiene todas las características de su origen, es del Jerez en cuanto a lo que es calidad de carne, mansedumbre, y del Braman su resistencia, su adaptación al medio ambiente”.

Rodríguez resaltó que se trata de una herramienta clave: “Nos da una herramienta que es adaptada a los sistemas productivos difíciles, duros del subtrópico, del norte argentino, del centro argentino, que la posiciona como una herramienta excelente para producir carne de calidad en ambientes delicados y difíciles con una alta eficiencia”.

Asimismo, subrayó la relevancia de los negocios dentro de la exposición: “Este año potenciamos la exposición con un remate especial de invernada que va a ser el lunes 6 con el martillo UMC Haciendas Villaguay. Ya el seis vamos a tener actividad en el predio con un remate que hoy tiene 7.000 cabezas invernadas ya confirmadas”.

La relevancia de la calidad genética

Sobre la misma línea, el entrevistado añadió: “Después de las juras, nuestro remate y concentración de vientres, creo que eso va a ser una oportunidad muy importante el jueves en el remate de reproductores tanto para adquirir macho como vientres que van a terminar en los campos aportando la calidad genética para producir más y mejor”.

Respecto de la genética, aseguró: “Argentina es uno de los países más importantes en lo que es producción de genética de carne. Hoy Argentina está muy bien posicionada a nivel mundial como exportadora de genética”.