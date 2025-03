Argentina, un paso más cerca de ser un hub tecnológico global

En diálogo con Canal E, Matías Aristei, licenciado en Economía y experto en tecnología, afirma que Argentina tiene un gran potencial en el desarrollo tecnológico. "A nivel tecnología, la Argentina está muy bien posicionada", asegura.

El entrevistado, además, destaca la alta calidad de los recursos humanos y la presencia de empresas unicornio, aquellas valoradas en más de mil millones de dólares. Según Aristei, "Argentina tiene la cantidad de unicornios per cápita más grande de Latinoamérica", lo que subraya el poder de la innovación local.

El desafío político y económico

Sin embargo, el licenciado señala que el principal reto para que Argentina desarrolle todo su potencial tecnológico radica en cuestiones políticas y económicas. En particular, menciona el cepo cambiario como un obstáculo importante. "Ninguna empresa importante va a venir a invertir a Argentina si no se pueden mover los capitales", advierte.

A su juicio, si se levanta el cepo, Argentina podría convertirse en un hub tecnológico líder mundial en los próximos cinco años.

La previsibilidad como clave para el futuro

Uno de los puntos clave en la conversación fue la falta de previsibilidad en la economía argentina. Aristei considera que la estabilidad política y económica es esencial para atraer inversiones. "Un empresario no va a venir a invertir en la Argentina si no tiene previsibilidad para adelante", explica.

Aunque reconoce que el gobierno actual ha tenido dificultades para establecer estabilidad, cree que con un cambio de rumbo, como el que podría generar la victoria de Javier Milei en las PASO, podría comenzar a cambiar la situación. "Hoy empieza a haber una luz al final del túnel", afirma, señalando que hay signos de repunte económico.

El rol de los recursos humanos y la capacitación

Argentina tiene una ventaja clave en el desarrollo tecnológico: la calidad de sus recursos humanos. Según Aristei, "en los últimos años, Argentina ha crecido muchísimo en el tema de recursos humanos", especialmente en áreas como programación, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

Esta mano de obra calificada es crucial para las empresas tecnológicas que buscan expandirse globalmente. Aristei enfatiza que la tecnología "no tiene fronteras", lo que abre oportunidades a empresas locales para competir a nivel mundial.

El impacto de las inversiones internacionales

En cuanto a las empresas extranjeras que podrían invertir en Argentina, Aristei es claro: la apertura del mercado es esencial. "Hoy, las empresas como Google, Apple o Amazon no invertirían en Argentina si no pueden mover sus capitales con libertad", explica. No obstante, ve potencial en el país, siempre y cuando se resuelvan ciertos problemas estructurales y políticos, como la falta de previsibilidad y el cepo cambiario.

El acuerdo con el FMI y su impacto

El licenciado también habla sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no lo considera una condición indispensable para el levantamiento del cepo. "Creo que el acuerdo con el FMI puede acelerar el proceso de levantada del CEPO", señala, pues la entrada de más dólares frescos podría facilitar la transición.

En su opinión, la clave está en la previsibilidad y la estabilidad económica. "Es lo que necesita el empresario argentino y el empresario que venga de afuera a invertir".

Para finalizar, Aristei se mostró optimista sobre el futuro y agregó: "Por primera vez en mucho tiempo, hoy empieza a haber una luz al final del túnel".