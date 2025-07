Aseguran que, "los inversores miran la experiencia previa, más que las palabras”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Marcelo Bastante advirtió sobre los efectos del ruido político en la economía argentina y señaló que el país aún debe ganar credibilidad para atraer inversiones sostenidas.

Superávit fiscal, ruido político y desafíos previsionales

“Cuanto más te aproximás a una época electoral, es común este tipo de ruidos y cautela por parte de los inversores”, explicó el entrevistado, al analizar el impacto de la inestabilidad política en el mercado. Según el analista, aunque persiste la incertidumbre, “el Gobierno sigue con el superávit fiscal y avanza en su plan de estabilización, ahora en su fase 3”.

El foco está puesto en medidas como la eliminación de las Leliq y las Ledes, reemplazadas por bonos de corto plazo en pesos.

Bastante considera que, más allá del contexto político, “hay que mirar objetivamente: después de muchos años, hay superávit fiscal y un esfuerzo por bajar impuestos”.

Sobre el reciente proyecto que amplía los beneficios a jubilados y su posible impacto en las cuentas públicas, fue claro: “Sí, afecta las cuentas fiscales”, sentenció. Y explicó que, aunque se proponía financiar la medida gravando ciertos honorarios exentos de IVA, “parecería que eso no es suficiente para afrontar semejante gasto”. Aun así, sostuvo que el Gobierno tiene una hoja de ruta clara: “La conducción es seguir reduciendo el gasto público”.

Inversiones demoradas y un contexto regional adverso

Consultado sobre la demora en la llegada de inversiones extranjeras, Bastante advirtió que “son procesos que llevan tiempo”. Aunque se observa un cambio en la percepción, “los inversores miran la experiencia previa, más que las palabras”, y muchas veces se guían por el comportamiento de los inversores locales.

“Si los locales están apostando, eso es una buena señal para el inversor extranjero”, afirmó, destacando el rol clave que pueden jugar proyectos como el RIGI. Sin embargo, fue tajante al aclarar que “una gran decisión de inversión no se toma en dos meses, puede demorar años”.

La incertidumbre no solo es local. “La región no ayuda mucho”, explicó. Antes, Argentina podía apoyarse en la estabilidad de Brasil, Chile o Colombia, pero hoy todos atraviesan dificultades. Y esto, según Bastantes, afecta la mirada de un inversor global: “Alguien que está en Europa o Asia no apuesta solo a un país remoto como Argentina; mira a la región en conjunto”.

En definitiva, el panorama económico argentino depende de múltiples factores: política interna, sostenibilidad fiscal y contexto internacional. Mientras tanto, el desafío será sostener la estabilidad para generar la confianza que los inversores exigen.