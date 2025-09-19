Atilio Benedetti: “Me parece que estamos en una crisis innecesaria”

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Atilio Benedetti, analizó para Canal E la coyuntura política y económica del país tras participar en el Congreso de Coninagro y en actividades de CREA en Tecnópolis.

Atilio Benedetti consideró que la actual incertidumbre política tiene su origen en errores del oficialismo: “Me parece que estamos en una crisis innecesaria. Creo que la crisis tuvo origen, a lo mejor, en un envalentonamiento del Gobierno a partir de ese triunfo que tuvo en mayo en la capital federal. Y eso ha hecho que se resquebrajan apoyos políticos y que hoy estemos con esa dificultad que se traslada a la economía”.

El agro continúa en su reclamo de previsibilidad

Luego, manifestó que el sector necesita previsibilidad. “Siempre con la expectativa de poder tener tranquilidad, reglas de juego claras y el horizonte político, el horizonte económico, despejado para poder avanzar”, describió.

Sobre la gestión económica, Benedetti planteó: “Creo que hay una desconexión entre la macro que se había logrado y ahora, estamos en problemas porque estamos con esta tembladeral cambiario. Pero me parece que le ha faltado política al Gobierno realmente. Le faltan cuestiones que tienen que ver con atender detalles”.

El mercado del dólar nuevamente en la mira

Asimismo, advirtió sobre la falta de confianza. “Hoy estamos nuevamente mirando el mercado del dólar, mirando cuántos dólares vende el Banco Central para calcular a ver si llega o no llega. Ojalá que podamos salir pronto de esta situación”, sostuvo.

En cuanto a las declaraciones del ministro Luis Caputo que impactaron en los mercados, el entrevistado opinó: “A mí me parece que fue muy desafortunada la frase aquella, ‘no te la pierdas, campeón’. Ese halo de soberbia que ha exhibido el Gobierno en algunas ocasiones juega en contra”.

En este sentido, agregó: “El Gobierno tiene que, con alguna humildad, que es como pedir mucho, recomponer aquellos apoyos que le permitió avanzar durante un año y medio con la sanción de leyes”.