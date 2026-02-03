El auge de la genética ganadera: “Estamos vendiendo genética argentina multiplicada en Europa”

En un contexto de mayor apertura comercial y reposicionamiento de Argentina en los mercados internacionales, la genética ganadera aparece como uno de los activos estratégicos más valorados. En este contexto, este medio se comunicó con Ricardo Cantarelli, productor de la raza Angus y propietario de la cabaña La Argentina.

Con un marco regulatorio distinto, Ricardo Cantarelli planteó que el proyecto se apoya en embriones, ya que “Argentina es el único país de Sudamérica que puede exportar genética en embriones, el semen está prohibido”.

Fuerte exportación de genética argentina a Europa

La estrategia fue clara. “Decidimos armar la primera cabaña argentina tranqueras afuera”, detalló, la cual consistió de una instalación en España para cumplir desde allí con las regulaciones europeas. Ese paso permitió vender genética no solo dentro de la Unión Europea sino también fuera del bloque. “Ya son 15 países, estamos vendiendo genética argentina multiplicada en Europa”, afirmó.

Cantarelli subrayó que el contexto internacional acompaña. “Es un momento de la ganadería excepcional a nivel internacional, de precios, y que no hay carne, no hay terneros”, sostuvo. En ese escenario, la genética argentina se destaca por eficiencia y productividad: “Gracias a no haber tenido subsidios eso nos ha hecho tener una genética muy eficiente, muy productiva, y bueno, el mundo la demanda”.

Europa del Este aparece como el gran motor de crecimiento. “Rumania es el país que más crece. Europa del Este es un tractor, es un motor”, señaló. Allí fue designado jurado del European Angus Forum, un reconocimiento que potenciará la promoción del proyecto. “Vamos a mostrar los primeros nacidos de nuestra genética”, adelantó.

Los factores llamativos de la raza Angus

Sobre los atributos de la raza, el entrevistado comentó que, “no sería algo subjetivo, es la raza más desarrollada” en las principales regiones productoras del mundo. En Argentina, su predominio es claro: “Alrededor de un 70%”.

Además, destacó a la madre Angus: “Es insuperable en su rusticidad y en su fertilidad”. Asimismo, resaltó el diferencial local: “En Argentina tenemos un biotipo, y un genotipo que necesitamos un animal de rápido crecimiento, de bajos requerimientos”. Ese trabajo explica el resultado final: “De ahí sale la mejor carne del mundo”.