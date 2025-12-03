Avance descontrolado de palomas que arrasan cultivos: “El problema es heterogéneo y es cada vez más grave”

El productor agropecuario, Martín Goujon, analizó para Canal E el avance descontrolado de palomas y cotorras en zonas productivas del norte argentino. Productores del Chaco advierten que estas aves están provocando daños cada vez más graves en cultivos clave como maíz, girasol y sorgo, con pérdidas que en algunos casos llegan al 100%.

“El problema es heterogéneo, no es de este año. Yo lo vengo viendo en las últimas cinco campañas. El problema es cada vez más grave y se debe a varias causas”, explicó Martín Goujon.

Cuál es el accionar de las palomas sobre los cultivos

Las imágenes virales tomadas en distintas localidades muestran bandadas de miles de aves sobrevolando lotes listos para cosechar. Según desarrolló, la paloma que causa mayor daño es la Cenaida auriculata, conocida como paloma mediana o tórtola. “Esa es la paloma que causa mucho daño en pre-cosecha, en cultivos de girasol y sorgo, principalmente”, detalló.

Goujon insistió en que el impacto no es homogéneo: “En el sudoeste de la provincia del Chaco, en Santa Sylvina, hay lotes de girasol con pérdidas totales por la paloma, pero en Las Breñas no hubo daño”.

Cultivos con pérdidas del 100%

En el este provincial, el problema más severo lo generan las cotorras: “Conozco de casos de lotes de maíz, pequeños, de 15 o 20 hectáreas, donde tuvieron pérdidas del 100%, las cotorras comieron todo el maíz”.

La magnitud del fenómeno supera cualquier acción individual. “No hay una medida de control que pueda solucionarlo a nivel predio. No es como un ataque de oruga que aplicás un fitosanitario y listo”, explicó el entrevistado.

Asimismo, advirtió que los dormideros y zonas de nidificación no están siempre identificados: “En mi zona no hay. ¿De dónde vienen? No sé. Viajan muchos kilómetros”. Sobre la misma línea, comentó: “Hay que abordarlo a nivel nacional y regional, algo parecido a lo que se hizo con las langostas”.