Bacman: “Cristina sigue siendo una figura central para su núcleo, aunque no para el electorado general”

La detención de Cristina Fernández de Kirchner aceleró los tiempos del peronismo, que se prepara para definir su frente de unidad este sábado en un Congreso partidario inusual.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Roberto Bacman, quien comentó que, “el partido justicialista no puede hacer ningún frente sin autorización de una asamblea formal”, explicó el entrevistado sobre el encuentro que tendrá lugar este sábado en Moreno, fuera del escenario habitual. Para el analista, este primer paso tiene una doble función: cumplir con el requisito legal y enviar una señal de unidad.

“Se hace en un lugar más cercano a lo que podríamos llamar La Cámpora”, señaló, interpretando que la elección del sitio responde también a un reordenamiento de poder interno tras la crisis generada por la detención de la ex vicepresidenta.

La interna y el cierre de listas

Aunque el Congreso definirá el marco del frente electoral, el verdadero conflicto está por venir: los nombres. “Después empieza el segundo problema, el más duro: el cierre de candidatos”, advirtió Bacman. Los intendentes tendrán un rol central y muchos ya están en disputa.

En la Provincia de Buenos Aires, la primera y tercera secciones concentran casi el 60% del electorado, y ahí se librará la batalla principal. “En la tercera hay muchas intendencias peronistas; en la primera, hoy domina el Pro”, explicó. Para Bacman, este contexto vuelve crucial el acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro.

Dos modelos de construcción política

“Hay dos modelos en pugna: el de gestión municipal cara a cara y el de redes sociales”, sostuvo Bacman al comparar el estilo del peronismo territorial con el modelo liberal que prioriza la comunicación virtual. Ambos compiten no solo por votos, sino por quién logra movilizar a la ciudadanía.

La experiencia reciente en la Ciudad de Buenos Aires es, según él, aleccionadora: “Al peronismo le faltaron votos en las comunas del sur; hubo 40% de participación contra un promedio del 54%”, lo que habría beneficiado a La Libertad Avanza.

El nuevo tablero sin Cristina candidata

La detención de Cristina reconfiguró el escenario. “Cristina candidata a diputada provincial hubiera sido el enemigo perfecto para Milei”, explicó el analista. Sin embargo, su ausencia obligó al oficialismo a reordenar la estrategia y a Milei, a buscar un nuevo adversario.

Sobre su figura, Bacman aseguró: “Cristina no creció en imagen, pero su núcleo duro sigue firme”, y resaltó que la movilización de sus seguidores se mantiene activa, aunque más contenida: “Pidió que no vayan tanto, que cambien el lugar, y la gente le hizo caso; la están cuidando.”

El impacto del caso YPF y la pulseada con Milei

El conflicto judicial por YPF y el fallo de la justicia estadounidense también entra en juego. “Es una locura lo que están pidiendo; 16.000 millones de dólares que no los vale”, apuntó Bacman, y denunció que la gestión de Milei mantiene “contactos directos con el Departamento de Justicia de EE.UU.”

Esto, según él, instala en la percepción social una narrativa compleja: “La gente entiende que Estados Unidos condenó nuevamente a Argentina”, lo que obliga a Kicillof a salir a defenderse en medio de la campaña.

¿Se diluye el liderazgo de Cristina?

Ante la pregunta sobre si la detención opaca el liderazgo de la exmandataria, Bacman fue claro: “No creo que eso se diluya. Cristina sigue siendo una figura central para su núcleo, aunque no para el electorado general.” A su juicio, la imagen pública no se ha fortalecido ni deteriorado significativamente: “La gente que la consideraba culpable lo sigue haciendo, y la que la apoyaba, también.”