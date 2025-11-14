Baja de tasas y nuevas medidas para el cobro de préstamos: “Todo ese esquema hace que el gran beneficiario sea el consumidor”

La decisión del Banco Central de volver a habilitar los débitos automáticos para el cobro de préstamos generó una fuerte expectativa en el sector financiero. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.

Paulo Blanco celebró el anuncio: “Sin duda que está en pleno proceso el anuncio que hizo el vicepresidente del Central en la Argentina Fintech Forum el martes. Disparó una gran expectativa positiva, sin ninguna duda, a partir de los cambios de esta comunicación 6909, que era del 2020, en la cual se había prohibido el acceso al débito directo de cuotas de préstamos”.

Una medida para facilitar la cobranza de los créditos

Según explicó, el cambio normativo “sería muy positivo poder volver a tener herramientas de cobro que le permitan a la fintech acceder al recupero de las cuotas, en una forma ordenada, controlada, respetuosa de los derechos del consumidor”, lo que permitiría “mejorar y facilitar el proceso de cobranza de créditos”.

Blanco destacó que esta modificación, combinada con la baja de tasas, puede transformar el mercado de crédito: “Todo ese esquema hace que el gran beneficiario final de todo el proceso sea el consumidor. A eso es a lo que se apunta con este tipo de medidas”.

Asimismo, explicó que un ahorro en costos de fondeo permitiría “préstamos de más plazo, donde la carga de intereses es menor por la baja de tasas” y reduciría notablemente la incidencia de la cuota en los ingresos de las personas.

El impacto de la competencia sobre los mercados

El entrevistado también remarcó el impacto positivo sobre la competencia: “La competencia es algo que ayuda a los mercados, mejora las condiciones de quienes son los actores y los agentes de cada uno de los mercados”.

Y agregó que los usuarios ya adoptaron una conducta más racional e informada: “La gente está permanentemente buscando cuál es la mejor alternativa a la hora de buscar un préstamo. El consumidor es cada vez más racional, está cada vez más informado y eso es realmente positivo para la economía”.