Balance de la apertura de los mercados: “Hoy arrancó un poquito más negativo el día de lo que se esperaba”

El analista de mercados, Agustín Tirri, dialogó con Canal E y se refirió a la volatilidad cambiaria, la caída de bonos y acciones y las expectativas frente al anuncio presidencial del presupuesto. Según explicó, la incertidumbre política y económica empuja a los inversores a migrar capitales hacia otros mercados más estables como Brasil.

Agustín Tirri explicó que la jornada de los mercados comenzó con presión vendedora: “Ya descontando, quizá esa noticia en el día de hoy no es tan fuerte la baja como había sido en la jornada del viernes, sí quizá para lo que son los bonos vemos unas caídas entre el 1.5% y entre el 2.5%, lo cual cuando se genera esta amplitud entre las acciones y los bonos tiene un trasfondo más fuerte, obviamente, en este caso las ventas del Central o las posibles ventas del Central”.

La actualidad de los bonos

En ese marco, advirtió: “La verdad es que en este momento hay algunos bonos que ya empiezan a pararse sobre la línea de los 50, pero los bonos más referentes y los más importantes todavía mantienen la línea de los 50 dólares”.

Tirri vinculó el comportamiento de los bonos con la desconfianza en el programa económico: “Los bonos traducen ese temor a que no se pueda cumplir lo que estaba prometiendo el equipo económico. Hay que ver obviamente lo que se salga a decir en la jornada de hoy, si va a haber un cambio de esquema, si se va a seguir manteniendo este esquema hasta octubre”.

Arranque negativo para el mercado

Asimismo, señaló que, “hoy arrancó un poquito más negativo el día de lo que se esperaba, quizás esperaba un poquito más de tranquilidad en base a lo que salga a decir hoy por la noche el señor presidente”.

El entrevistado analizó la salida de inversores extranjeros: “Se está viendo mucho eso, quizá también teniendo en cuenta que hay un mes hasta octubre, por lo cual, el inversor puede salir a buscar otras opciones de riesgo alto a otros países, como puede ser Brasil, que hoy en día tomó mucha importancia dentro de lo que es el mercado de capitales, en este año viene destacándose, entonces vemos mucha migración de activos de riesgo alto, activos que quizá son de riesgo alto, pero están sin el riesgo político que está atravesando hoy la Argentina”.

Por otro lado, describió la situación de los dólares financieros: “Dólar MEP, que hoy ya arrancó moviéndose muchísimo, arranca casi cerca de los 1.480, retrocede a los 1.460 y ahora nuevamente se encuentra en 1.473, la verdad que está todos los días pegando pequeños saltos, pegando pequeñas subas, a pesar de la intervención que se puede dar tanto en el mercado de futuros como ahora ya vemos en el mercado directo de dólares”.