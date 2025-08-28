Bariloche se consolida como el nuevo destino elegido por empresas para encuentros corporativos

En diálogo con Canal E, Adrián Sánchez, empresario del sector turístico, analizó el crecimiento sostenido del turismo corporativo en Bariloche y cómo la ciudad se adapta con promociones y nuevas propuestas.

Crece el turismo empresarial en Bariloche

“Cada vez es más la cantidad de empresas y de grupos de trabajo que vienen a hacer su jornada de trabajo aquí en Bariloche”, afirmó Sánchez, quien remarcó que “inclusive están viniendo del exterior a hacer algunas reuniones”. Según el empresario, los complejos como Villa Labrador, donde trabaja, ofrecen el entorno ideal para combinar trabajo, descanso y naturaleza.

La tendencia no es nueva, pero sí se ha potenciado notablemente. “Se nota un incremento de un 30-35% respecto de años anteriores”, explicó Sánchez, destacando que la ciudad patagónica se ha convertido en un imán para el sector corporativo, que busca alejarse de entornos urbanos para promover encuentros más relajados y productivos.

Además del entorno natural, la infraestructura y las promociones juegan un rol clave. “Hemos hecho muchísimas promociones este año: promociones en cuotas, promociones de 3x2, promociones de X porcentaje de descuento”, detalló el empresario, y aseguró que “el verano se aproxima como un verano que se va a trabajar muy fuerte”.

Turismo estudiantil e impacto del tipo de cambio

Pese al auge del segmento corporativo, Bariloche no ha perdido su histórico atractivo entre los estudiantes. “Bariloche para el turismo estudiantil es un clásico, inalterable. Ha colapsado de estudiantes en la etapa de viajes estudiantiles todos los años”, aseguró Sánchez.

En cuanto al turismo internacional, el tipo de cambio ha sido un factor fluctuante. “A principio de año el tipo de cambio te hacía evaluar un poquito más, hoy ya con un dólar entre 1.350 y 1.400, el turismo internacional empieza a consultar nuevamente”, dijo, al tiempo que reconoció que el turista local también comienza a sopesar entre destinos como Brasil o la misma Bariloche.

La temporada de verano se perfila como otra gran oportunidad para el destino. “Bariloche es un destino muy elegido por el turista local, donde tenés un sinfín de actividades para hacer, principalmente en complejos como el nuestro que tenemos costa del lago”, señaló Sánchez, mientras mostraba imágenes del predio. “Estamos sobre la costa del lago, en un lugar totalmente paradisíaco”, agregó.

Sobre los costos, la competitividad se impone. “Si querés trabajar, te tenés que acomodar, no te queda otra alternativa”, remarcó. En este sentido, reconoció que las líneas aéreas de bajo costo también ayudaron al acceso turístico obliga a los prestadores turísticos a adaptarse con promociones y precios accesibles.

