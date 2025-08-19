Biofortificación para la nutrición de los cultivos: “Es importante producir alimentos con un valor agregado”

La gerente ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, María Fernanda González, habló con Canal E y destacó la relevancia de la nutrición de cultivos y la biofortificación como herramientas clave para enfrentar el “hambre oculto” y mejorar la salud humana.

“Es muy importante tener la posibilidad de biofortificar los alimentos desde el origen. Eso quiere decir producir alimentos con un valor agregado desde el origen, y eso hace que esa mejora sea de llegada más universal”, afirmó María Fernanda González.

La importancia de la biofortificación

Luego, explicó que el proceso consiste en incorporar nutrientes esenciales directamente en los cultivos: “Si yo logro un plan de nutrición del cultivo de maíz adecuado con un objetivo de biofortificación, yo podría lograr que ese maíz que se cosecha tenga mayores valores de zinc en el grano. La polenta que resulte de ese grano de maíz va a tener mayor contenido de zinc”.

Este mecanismo, destacó González, se puede aplicar a varios minerales: “Puede pasar con el zinc, con el boro, con el hierro, con un montón de minerales. Con calcio. Entonces, eso es el proceso de biofortificación”.

Se busca un facilitamiento del acceso

Según desarrolló, la ventaja es que todos acceden a esos nutrientes de manera directa: “No hace falta que vos tengas en una góndola un sachet de leche con hierro y otro sin hierro. Todos accederíamos a los contenidos de hierro que necesitamos”.

La entrevistada advirtió sobre la brecha de nutrientes en la región pampeana: “Si el stock que tengo en el suelo alcanza para cubrir los requerimientos, voy a tener un buen cultivo. Pero cuando no tengo la cantidad adecuada, el cultivo rinde menos y los granos tienen menos nutrientes”.

A largo plazo, comentó que la falta de reposición genera un deterioro de los suelos: “Hoy tenemos situaciones alarmantes, tenemos luces rojas con algunos nutrientes, tenemos luces amarillas con otros”.