Braña, sobre el sector inmobiliario: “Se vende solo el 4% de lo que se ofrece”

Las compraventas en la Ciudad de Buenos Aires siguen en alza, aunque los desafíos persisten para quienes quieren acceder a una vivienda con crédito. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el corredor inmobiliario, Alejandro Braña, quien comentó que, “desde el 2022 venimos en crecimiento interanual y el 2024 lo acentuó”.

Según datos del Colegio de Escribanos, en marzo se concretaron 4.747 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, un 39,7% más que en marzo de 2024 y un 10,6% más que en febrero. “Los números son positivos, aunque verificamos una desaceleración: pasamos de un crecimiento del 95% en el primer bimestre a menos del 40% en marzo”, señaló.

Braña advierte que si bien la tendencia es ascendente, los indicadores deben seguirse con cautela. “Hay que ver si se mantiene la curva de crecimiento”, apuntó.

Créditos hipotecarios: una herramienta aún lejana

“La vuelta de los créditos fue una buena noticia, pero todavía hay mucho por recorrer”, admitió Braña. Actualmente, las escrituras con crédito rondan las 1.000 mensuales, representando menos del 20% del total. “Estamos muy lejos de aquel 40 o 45% de participación que teníamos en 2017 y 2018”.

El corredor inmobiliario también alertó sobre las condiciones más restrictivas impuestas por los bancos: “Subieron las tasas, bajaron el porcentaje de financiación del 80 al 70%, y acortaron los plazos de 30 a 15 o 20 años”, explicó. Según Braña, para acceder a un crédito hoy, una familia debe demostrar ingresos netos por más de dos millones y medio de pesos: “Para el 95-97% de las familias argentinas, es algo prohibitivo”.

El impacto del levantamiento del cepo

Una de las novedades más recientes que celebró el sector fue el levantamiento del cepo al dólar. “No tanto por la actividad, que es muy reciente, pero sí por un montón de operaciones que se estaban cayendo”, contó Braña. Según detalló, el dólar MEP había llegado a los 1.400 pesos, haciendo inviable muchas operaciones con créditos ya otorgados. “Ahora se toma el dólar oficial, que cerró en 1.190 pesos, y eso le dio aire fresco a muchas familias”.

El blanqueo y la recuperación del inversor

Para Braña, “la baja de valores en dólares entre 2018 y 2023, de entre el 40 y 50%, fue clave para que muchos se decidieran a comprar”. A esto se sumó el blanqueo y la derogación de restricciones para compradores, lo que incentivó la reaparición del inversor.

“Durante cinco o seis años no había inversores. Ahora están empezando a aparecer otra vez”, destacó.

Pese a esa reactivación, los precios se mantienen estables. “Si los valores suben, otra vez se frena todo. Eso es lo que hay que evitar”, sostuvo.

Alquileres: mejora en la oferta y más acuerdos entre partes

“Hoy el mercado de alquileres no tiene comparación con el sufrimiento que vivimos entre 2020 y 2023”, expresó Braña, en alusión al período en que rigió la ley de alquileres. Según el observatorio del Colegio Cusicua, la oferta creció un 150% respecto a 2023 y los ajustes en los contratos se han suavizado.

“La gran mayoría de los contratos se pactan por dos años, con ajustes semestrales. La estabilización de la inflación ayudó a que ya no se necesiten ajustes tan frecuentes”, explicó.

Valores estables y un mercado aún contenido

Braña fue claro respecto a los valores de las propiedades: “A pesar de que se triplicó el costo de construcción desde 2022, el mercado no permitió trasladar eso a precios”. Según explicó, hoy solo se vende el 4% del total de propiedades ofrecidas, tanto en la Ciudad como en la Provincia. “No hay boom. Hay mejora, porque veníamos de muy abajo, pero cuidado con no engañarnos”, advirtió.