Cachanosky: "Cuando el gobierno pone un precio máximo, siempre lo pone por debajo del nivel del mercado”

El reciente anuncio de Donald Trump sobre la implementación de aranceles sin excepciones sobre el acero y el aluminio ha generado preocupación a nivel internacional. En diálogo con el economista Roberto Cachanosky, para Canal E, se profundizó sobre cómo esta medida podría afectar a Argentina, especialmente en sus exportaciones hacia Estados Unidos.

La relación comercial entre Argentina y EE. UU

Respecto a la posible excepción para Argentina, el entrevistado señaló que no es una situación inédita. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se estableció un cupo de exportación para Argentina, limitando la cantidad de acero y aluminio que el país podía enviar a Estados Unidos.

Con la llegada de Javier Milei al poder, se especula si el nuevo gobierno logrará negociar condiciones similares, basadas en un alineamiento cercano con Trump. A este respecto, Cachanosky apuntó: "Vamos a ver si tanto abrazo y tanto beso sirvió para que Trump dé una ventaja adicional respecto a la que se tuvo con Macri”

¿Es posible un acuerdo de libre comercio con EE. UU.?

Uno de los puntos clave en la agenda del gobierno de Milei es la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que se discutiría durante la próxima visita del presidente argentino a Washington. Sin embargo, Cachanosky ve pocas probabilidades de que esto ocurra. "Estados Unidos ya tiene un tratado de libre comercio con México y con Canadá, que empezó con el nombre de NAFTA, después le cambiaron el nombre, pero es un tratado de libre comercio. Y lo primero que hizo Trump, sacó la orden ejecutiva para subirle aranceles a México y a Canadá".

El entorno económico y la controversia cambiaria

El economista también abordó otros aspectos de la economía argentina, como el entorno cambiario. Cachanosky explicó que, en su opinión, el gobierno de Milei está cometiendo un error con las políticas cambiarias, ya que el precio máximo del dólar se mantiene por debajo del nivel del mercado. "Cuando el gobierno pone un precio máximo, cuando pone un tipo de cambio oficial, está poniéndole un precio máximo al dólar”. Y añadió: “ Nunca se ponen por arriba del nivel del mercado o en el mismo nivel; así que, por definición, ni siquiera hay que hacer una sola cuenta, ni ninguna serie estadística histórica o lo que sea", afirmó.

El economista también se refirió a la salida de la hija de Domingo Cavallo, destacando que la sanción fue innecesaria, ya que la hija no había emitido una opinión pública sobre el mercado cambiario. "La pregunta es, ¿la hija dijo algo sobre el mercado de cambio? No, no dijo nada, no emitió opinión. Entonces, el punto es, ¿por qué la nombraste?", se preguntó Cachanosky.

El impacto en la política interna y el mercado cambiario

Para concluir, Cachanosky aseguró que hay un atraso cambiario evidente, y que el mercado de cambio no refleja la realidad económica del país. "Sí, hay atraso cambiario. ¿Cuál es la magnitud? No lo sé", indicó. Según el economista, la solución pasa por liberar el mercado de cambio, aunque considera que Milei "tiene miedo" de llevar adelante una reforma completa en este ámbito.

En resumen, Cachanosky presentó una visión crítica tanto sobre las políticas económicas internas como las decisiones de Trump, especialmente sobre las medidas arancelarias que afectan las relaciones comerciales con Argentina. En su opinión, el proteccionismo de Trump y el atraso cambiario de Argentina son dos de los mayores obstáculos en la actualidad para el desarrollo económico del país.