Caída de la natalidad y crisis del sistema jubilatorio en Argentina: “Si no hacemos algo, vamos a enfrentar un sistema colapsado”

La baja natalidad combinada con una mayor longevidad amenaza la sostenibilidad del sistema previsional argentino, según alerta el especialista Cristian D'Alessandro, en diálogo con Canal E.

Un fenómeno global que impacta de lleno en Argentina

“No solo en Argentina, es un fenómeno mundial”, mencionó el entrevistado en relación con la caída sostenida de la natalidad.

El especialista advirtió que la situación es crítica: “Menos chicos nacen y, por otro lado, la longevidad va en aumento. Esto es una bomba que puede estallarnos si no hacemos nada”. El desequilibrio entre aportantes y jubilados se profundiza cada año, y para D'Alessandro el problema no es solo demográfico, sino también político y estructural.

Una Argentina envejecida y sin reemplazo generacional

“Hoy en Argentina hay un promedio de 1,4 hijos por mujer. No llegamos ni a dos”, señaló, remarcando que esta cifra está por debajo del nivel de reemplazo generacional. Además, agregó que “la expectativa de vida alcanzó los 76,6 años, y va en aumento”.

Con una población cada vez más envejecida, el sistema previsional enfrenta un desgaste que, según D’Alessandro, requiere reformas profundas pero humanas: “No hay que atacar al más débil del sistema, que es el adulto mayor. No es su culpa que esto esté descalabrado”.

España como espejo: ¿jubilación a los 71 años?

D’Alessandro trajo a colación un informe del Banco BBVA en España, que sugiere extender la edad jubilatoria a los 71 años. “Porque los jóvenes empiezan a trabajar a los 23 o 24 años, y los sueldos bajos hacen que las jubilaciones también lo sean”, explicó.

Aunque se trate de otro país, para el especialista la analogía con Argentina es válida: “En ambos países la precarización laboral hace que la gente piense más en el bolsillo que en el disfrute”.

El rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Uno de los pilares que podría sostener al sistema argentino —si se usara adecuadamente— es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). “Ese fondo es el chanchito de los jubilados y trabajadores”, afirmó D’Alessandro, quien recordó que “nació en 2008 con la eliminación del sistema privado y fue creciendo hasta alcanzar 76.000 millones de dólares”.

Sin embargo, denunció que “lamentablemente, el fondo se ha utilizado de manera discrecional por todos los gobiernos”, incluyendo el actual. “Hoy está en manos del ministro de Economía, Toto Caputo, según uno de los decretos del presidente Javier Milei”, advirtió.

Políticas públicas para revertir la tendencia

Frente al descenso de la natalidad, D'Alessandro llamó a promover políticas públicas integrales. “Las mujeres tienen que querer tener hijos, no por castigo o premio, sino porque están motivadas y contenidas por un Estado que planifique”, propuso.

Y agregó una mirada social clave: “Muchas mujeres hoy son mamás y papás al mismo tiempo. Otras postergan el nacimiento porque quieren realizarse en otros aspectos”. Para el abogado, abrir este debate es imprescindible para diseñar una política previsional sostenible y humanista.

“No es un tema del futuro, es de ahora”

D'Alessandro cerró con un mensaje contundente: “Esto no es una amenaza futura, ya está pasando. Si no hacemos algo, vamos a enfrentar un sistema colapsado”. La baja natalidad no solo golpea al sistema jubilatorio, sino que compromete el desarrollo económico del país en su conjunto.