La reforma jubilatoria aprobada por el Senado eliminó una serie de exenciones impositivas, entre ellas, las que permitían a los aportantes de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) deducir sus contribuciones al fondo de riesgo. Rafael Galante, presidente de Crecer SGR, pasó por Canal E y dijo que la medida representa una amenaza directa al financiamiento PyME.

Rafael Galante explicó que las SGR operan desde 1997 con un modelo que permite que empresas pequeñas y sin garantías accedan al crédito formal: “Las SGR le damos avales a las micro y a las pequeñas empresas, empresas jóvenes y siempre micro y pequeñas que les cuesta conseguir crédito”.

Cómo funciona el sistema que fue diseñado para bajar el costo al Estado

Luego, manifestó que el sistema fue diseñado con un bajo costo para el Estado: “El artículo de esta ley lo que propone es terminar con la exención impositiva de los que aportan al fondo de riesgo. Cuando el legislador sancionó la ley hace 30 años, buscó crear un mecanismo que con un mínimo costo fiscal, quienes aportan ese fondo de riesgo, crearán sujetos de crédito”.

Galante remarcó que el balance entre costo y retorno es contundente: “Las SGRs, según el último presupuesto, tienen un costo del 0,02, mientras que nosotros, todo el conjunto de las SGRs, en términos de PBI, avalamos el 0,5 del PBI”. Y enfatizó: “Contribuimos con el 0,5; son 25 veces más”.

Contrario a lo que sugiere la eliminación del beneficio fiscal, aclaró que las SGR sí tributan como cualquier empresa: “Pagamos IVA, pagamos cargas sociales, pagamos ingresos brutos. El único impuesto que no se paga es el que aporta al fondo de riesgo y la tiene que tener dos años ahí y se tiene que hacer cargo del riesgo de crédito”.

El acceso de las PyMEs al crédito

Por otro lado, el entrevistado defendió el esquema como un círculo virtuoso: “El banco presta más barato, presta más largo. La PyME accede a un crédito. Si hay mora, la paga el privado, no la paga el Estado”. “Está comprobado matemáticamente”, dijo, y cuestionó: “Yo creo que el legislador no hizo esa cuenta, miró exención, pero no vio qué hay atrás de esa exención”.

A su vez, respaldó el objetivo social de la reforma previsional: “No hay nada más social que un país que al momento de jubilar a su clase activa, todos tengamos mejores jubilaciones”. Pero apuntó: “El 90% del empleo está generado por las PyMEs. Si queremos mejores jubilaciones, hay que incentivarlo”.