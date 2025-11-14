En una nueva edición de Efecto Mariposa, la historiadora, Camila Perochena, analizó la relación histórica de Argentina con las potencias globales y el modo en que las derechas del país interpretaron esa inserción internacional.

“Hay un antiimperialismo bastante fuerte en la historia argentina, pero también hay cierto pragmatismo”, afirmó Camila Perochena. Para ilustrarlo, recordó un momento clave del peronismo: “Es el mismo momento en el que Perón deja atrás el nacionalismo petrolero. Estamos hablando de la crisis de 1952-1953, el segundo gobierno de Perón”.

La sintetización del pragmatismo

Allí Perón formuló una idea que, según desarrolló, sintetiza ese pragmatismo: “Dice algo así, bueno no me acuerdo textual la cita de ese discurso, pero dice algo así como nosotros no tenemos, o sea tenemos una montaña de oro abajo de nuestro suelo, pero no tenemos los recursos para extraerla. Necesitamos extraer esos recursos para poder enriquecernos”. También dijo que ese reconocimiento era políticamente posible solo porque quien lo pronunciaba era el propio Perón y en ese contexto específico.

A partir de ese ejemplo, Perochena subrayó que, “también hay cierto pragmatismo cuando hay que aflojar un poco”. Esa flexibilidad, señaló, convivió históricamente con momentos de fuerte retórica antiimperialista.

Asimismo, analizó cómo las derechas argentinas pensaron su rol en el mundo a lo largo del tiempo. A su juicio, “uno puede reconocer dos tradiciones dentro de la derecha argentina, una tradición más liberal conservadora, mucho más cosmopolita y que está pensando en términos de apertura, en términos de libre comercio, y una derecha nacionalista reaccionaria, mucho más católica, de raíz más hispana, menos cosmopolita”.

Ambas corrientes, remarcó la historiadora, ofrecen miradas distintas sobre “una Argentina inserta en el mundo y una Argentina que tiene que defender sus valores tradicionales”. En ese esquema, Javier Milei encarna una convergencia particular: “Milei es una especie de fusionismo entre estas dos derechas, como tenés algo de esa derecha liberal conservadora y del nacionalismo reaccionario”.

Cuáles son las diferencias entre las derechas neoliberales

Además, destacó que las derechas contemporáneas de América Latina no son iguales a las derechas neoliberales de los años ´90. Mencionó un trabajo escrito junto al politólogo Alberto Vergara, donde analizan esas diferencias estructurales. “Hay varias diferencias entre esas derechas neoliberales”, sostuvo. Una de las más relevantes tiene que ver con las redes internacionales: “El carácter transnacional de estas nuevas derechas, es decir, hay como bueno, hay una conexión que en la derecha neoliberal no existía”.