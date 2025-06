Carattini: “La inflación en el bolsillo de todos no es lo mismo”

La inflación de mayo marcaría una nueva desaceleración y se consolidaría la tendencia a la baja que el gobierno espera mostrar de cara al proceso electoral.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Lucas Carattini, quien comentó que, “si el número efectivamente no arranca con uno, vas a estar en un número muy cercano al 2%, 2,1%”, al analizar la expectativa de inflación de mayo. En comparación con el 2,7% registrado en abril, este descenso sería significativo. “Va a ser más baja que el mes anterior”, aseguró, y destacó además que la inflación núcleo también mostraría una fuerte desaceleración.

Según Carattini, el contexto macro actual permite prever mejores resultados: “El próximo mes sí vas a tener ya un número contundente que empiece con uno”, adelantó.

Impacto en salarios y poder adquisitivo

Carattini señaló que esta desaceleración de la inflación trae aparejada una recuperación del salario real: “Vas a tener un mes nuevamente que los salarios, tanto registrados como informales, le deberían ganar a la inflación”. Si bien aclaró que los promedios no reflejan la situación de cada trabajador, el panorama general es optimista.

“La inflación en el bolsillo de todos no es lo mismo”, explicó, ya que no todos consumen los mismos bienes y servicios que componen la canasta oficial. Sin embargo, remarcó: “Vamos a tender a ver ligeramente los datos de empleo por arriba del dato de inflación”, lo que implica una mejora gradual del poder adquisitivo.

Estabilidad cambiaria, clave para sostener la baja

Uno de los factores fundamentales para mantener la desaceleración inflacionaria es el tipo de cambio. “Siempre y cuando no tengas cambios en el esquema cambiario, vas a tener números más bajos de inflación”, indicó Carattini. Aunque reconoció que la volatilidad cambiaria podría ralentizar la baja, no anticipa una reversión de la tendencia si se mantiene el actual rumbo económico.

Además, destacó el compromiso oficial: “El gobierno deja un poco de lado la meta electoral muchas veces para las medidas que tiene que tomar, y eso, desde lo económico, es positivo”.

¿Qué esperar rumbo a las elecciones?

De cara al proceso electoral, Carattini proyectó que el oficialismo tendrá un resultado económico para mostrar: “Todo da como para pensar que el oficialismo va a tener un buen resultado para mostrar”, incluso si no logra una victoria electoral. Sobre si se sostendrá la baja de precios, sostuvo: “Mantener la macro ordenada y las canillas de emisión cerradas va a ayudar a seguir bajando la inflación”.

No obstante, advirtió que “no está bueno ponerse un número al cual puede llegar la inflación después de las elecciones”, ya que el proceso de desinflación es lento y el país todavía enfrenta un régimen de inflación estructural.

Reservas y deuda: el nuevo foco de preocupación

Para el economista, el gran desafío en el corto plazo es otro: “El riesgo no pasa tanto por la inflación, sino ahora por la acumulación de reservas”. Carattini advirtió que es fundamental fortalecer esta variable para sostener el programa económico, ya que de allí se repaga deuda con organismos internacionales y se define la capacidad de financiamiento externo.

Blanqueo de dólares y reforma pendiente

Consultado sobre la demora en la implementación de incentivos para el blanqueo de dólares, Carattini explicó: “No vas a tener confianza sin la modificación de la ley penal cambiaria”. Indicó que se trata de un entramado complejo de normas y organismos, y que “hasta que no tengas esa ley ratificada en el Congreso, va a ser difícil que la gente confíe” en que no se aplicarán sanciones retroactivas.