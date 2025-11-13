El presidente reelecto de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, habló en Canal E sobre su continuidad al frente de la entidad, los desafíos del campo y la necesidad urgente de reformas estructurales.

Carlos Castagnani destacó que la decisión de su continuidad al frente de Confederaciones Rurales Argentinas responde al objetivo de “seguir conduciendo los destinos por hasta el año 2027” con un equipo que “sigue casi completo”.

Los objetivos de la nueva gestión

Sobre los pilares de su nueva gestión, planteó: “Es profundizar el federalismo que es CRA. Hemos visitado prácticamente todas las provincias de nuestro país, casi sesenta exposiciones rurales y eventos desde Jujuy hasta Santa Cruz”.

Castagnani subrayó que la prioridad será “una reforma impositiva muy necesaria para el sector y para toda la comunidad”, así como también “una reforma laboral”. También explicó que ya comenzaron a trabajar en ese sentido “con un fuerte compromiso con los legisladores, para poder transmitir y aportar puntos importantes que consideramos nosotros”.

A su vez, aclaró que dentro de la discusión impositiva deben incluirse los niveles provinciales y municipales: “A veces hablamos de la parte impositiva y pensamos solamente en lo nacional y creo que abarca un espectro mucho más amplio”.

Complicaciones para las economías regionales

El presidente de CRA coincidió con el diagnóstico de CONINAGRO sobre la crisis de las economías regionales. “Es una lectura muy buena, excelente diría. Esto demuestra que tenemos que hacer un seguimiento muy de cerca porque estas economías regionales que hoy están bien, mañana no lo pueden estar, y viceversa”, comentó.

Asimismo, detalló que el contexto de cada región es volátil y depende de múltiples factores: “Primero, son mercados totalmente libres, que no solamente dependen del clima o del mercado internacional, sino también de las medidas que se toman desde otros países”.