El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pasó por Canal E y habló sobre el trabajo territorial de la entidad, los desafíos del Senasa, el futuro del INTA, el impacto de las retenciones cero y el rol de la política agropecuaria en el contexto internacional.

Carlos Castagnani explicó que la prioridad de su gestión es estar cerca de los productores: “Desde que asumimos fue salir al interior, recorrer el territorio, lo estamos haciendo y creo que es muy valioso para nosotros, aprendemos mucho, recorremos todas las economías regionales, hablamos con los productores y también hablamos con las autoridades, sea intendente o gobernadores”.

La importancia de la cercanía con los productores

Asimismo, subrayó que ese contacto directo permite conocer mejor las problemáticas: “Esto nos ayuda a entender un poco cada problemática que tiene cada región y cada provincia y también poder brindarnos para hacer un nexo en reuniones con el Gobierno Nacional para lograr dar soluciones”.

Uno de los temas centrales de la agenda de CRA es el Senasa. “Fortalecer un organismo que para nosotros es nuestra garantía sanitaria, no solo para importar sino para exportar, para la barrera fitosanitaria, para las fronteras”, sostuvo Castagnani.

Las claves para fortalecer un organismo

A su vez, pidió mayor presencia y respaldo institucional: “Necesitamos un organismo más fuerte, un organismo acompañado por las fuerzas, sea gendarmería o alguien que haga cumplir las reglas sociales, las reglas que realmente estamos teniendo encima”.

El presidente de CRA celebró la creación del nuevo consejo consultivo: “CRA toma con buenos ojos que se haya resuelto hacer el consejo consultivo, donde ahí los productores vamos a tener a través de las entidades también poder opinar, porque vivimos en el interior y porque sabemos las debilidades y fortalezas que tiene el Senasa”.

Y remarcó que el objetivo es concretarlo pronto: “Coincidimos plenamente que lo antes posible, esto hay que organizarlo, pero sin duda que va a ser antes del fin de año, que nos queda muy poco tiempo, pero hay voluntad de todas las partes”.