Carlos Etchepare: “El campo, entendido como el conjunto de las actividades, no sabe hacer valer sus votos”

El periodista agropecuario, Carlos Etchepare, se comunicó con Canal E y analizó el voto rural en la provincia de Buenos Aires y su relación con las políticas del Gobierno. También explicó por qué el sector agropecuario se siente defraudado y qué impacto tienen las retenciones, el tipo de cambio y las condiciones climáticas en la actividad.

“Lo primero que tenemos que definir es qué entendemos como campo. Si como campo entendemos únicamente a los productores agropecuarios, pensemos que en el país hay nada más que 276.000 productores agropecuarios. En la Provincia de Buenos Aires no llegan a 45.000”, afirmó Carlos Etchepare.

El involucramiento del campo en las elecciones

Y subrayó: “Si entendemos por campo a todo el conjunto de la actividad, estamos hablando de más de 4 millones de personas, 4.100.000 personas según los datos de la Fundación FADA. Y acá está la clave, el campo, entendido como tal, como el conjunto de las actividades, no sabe hacer valer sus votos”.

Según Etchepare, el voto rural tiene un sesgo histórico: “El productor agropecuario típico es contra peronista, antiperonista, si querés, antikirchnerista. Es muy difícil encontrar un productor agropecuario que vote al peronismo o al kirchnerismo”.

Asimismo, remarcó que no todos los actores de la cadena piensan igual: “Si vos a los camioneros hoy les sacás la actividad del campo, prácticamente no tienen de qué vivir en la Argentina. Sin embargo, es muy difícil encontrar un camionero que piense igual que un dueño de un campo”.

Fuerte ausentismo del agro en las elecciones

Sobre la participación electoral, el entrevistado señaló: “Esos 40.000, 45.000 productores de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte no fue a votar. Muy probablemente viendo el resultado ahora vayan a votar y seguramente no van a votar la misma opción que sea, entre comillas, kirchnerismo. Porque no está en su ADN”.