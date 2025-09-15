Carlos Fara: “El Gobierno está un poco entre la espada y la pared”

El analista político, Carlos Fara, habló con Canal E y evaluó la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones, los límites del ajuste y el complejo escenario rumbo al 26 de octubre.

Sobre las primeras medidas tras la derrota del oficialismo, Carlos Fara explicó: “Los gobernadores dialoguistas se han mostrado muy reticentes al ayudar al Gobierno, entre otras cosas, porque cualquier gobierno cuando pierde una elección se convierte en mancha venenosa”.

Los movimientos del Gobierno

Luego, manifestó que el único gesto concreto fue con la ley de discapacidad: “El único mensaje a la opinión pública es el mensaje de que se van a tener que cumplir con la ley de emergencia de discapacidad. Tiene gusto a poco esta acción, para la sociedad no cuenta mucho, teniendo en cuenta que el principal factor que explica el 7 de septiembre es el tema económico”.

Fara advirtió sobre la falta de margen político: “Es un Gobierno que está un poco entre la espada y la pared. Si mantiene el ajuste, está claro que eso tiene efectos negativos en la opinión pública, y si de alguna manera concede algo en lo que no tiene la opinión pública, va a tener problemas con los mercados”.

Los temas a atender por el Gobierno

Por eso, planteó que la estrategia se limitaría a “dar algunos gestos de actitud, ver qué hace con estos temas que son sensibles, políticamente, como incapacidad, jubilación, etcétera, y a partir de eso tratar de generar alguna expectativa o alguna esperanza para el futuro”.

El analista político comentó que el reconocimiento oficial es claro: “Reconocen que el eslogan kirchnerismo nunca más no alcanzó, y que tienen que pensar algo por la positiva, no solamente por la negativa”.

A su vez, cuestionó que el Gobierno no haya capitalizado sus propios logros: “Un gobierno que se jacta de haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza, y de haber bajado la inflación, justamente puso el foco en otro lugar, puso el foco en un lugar negativo y de confrontación, teniendo cosas para mostrar en un año y medio de gestión”.