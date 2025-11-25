Carlos Presti asumirá como ministro de Defensa: “Por primera vez, desde 1983, un militar en actividad pasa a ser parte del poder ejecutivo”

El periodista, Alejandro Gomel, dialogó con Canal E y se refirió a la asunción de Carlos Presti como ministro de Defensa, también analizó el clima en la sociedad tras el regreso de un militar en actividad al poder y describió el fuerte simbolismo que rodea la decisión del presidente Javier Milei.

“El acto formal de ascenso del propio Carlos Presti, que va a asumir como nuevo ministro de Defensa una vez que Luis Petri vaya al Congreso y es claro que habrían algunos interrogantes y algunas dudas a partir de esta decisión del Presidente”, planteó Alejandro Gomel.

El regreso de un militar al Gobierno

Asimismo, subrayó que la decisión rompe un consenso histórico de la democracia: “Por primera vez, desde 1983, un militar en actividad pasa a ser parte del poder ejecutivo, pasa a ser ministro de la Nación. Eso no se había dado y había algún consenso en la sociedad dentro de la democracia de que los militares no iban a participar más de política”.

Gomel añadió que aún no está claro qué hará Carlos Presti con su carrera militar: “La pregunta todavía no tiene respuesta, si va a pedir el pase a retiro, pero acaba de asumir como teniente general”.

Sobre la imagen pública que se espera el día de la asunción, advirtió: “Estamos hablando del día que asuma Presti como ministro de Defensa y efectivamente lo hace vestido con el uniforme militar, esa imagen puede ser muy fuerte”.

El entrevistado sostuvo que el capítulo forma parte de la estrategia ideológica del presidente Javier Milei: “Se enmarca más que nada en la llamada batalla cultural del presidente Milei, en sentido contrario de todo lo que son los consensos democráticos desde 1983 hasta aquí”. Sobre la misma línea, remarcó el peso del gesto: “Militares en la Casa Rosada no pensábamos volver a ver y desde lo simbólico tiene un peso importante”.

El simbolismo en la decisión de Javier Milei

También afirmó que la decisión tiene rasgos de provocación: “Aquí casi casi es una mojada de oreja del presidente Milei poner a un militar en actividad dentro del organigrama de los ministros”.