Christian D’Alessandro: “El bono para jubilados está congelado desde marzo del año pasado y perdió casi todo su poder de compra”

En diálogo con Canal E, el abogado tributarista, Christian D’Alessandro, analizó el impacto del congelamiento del bono para jubilados y advirtió que la futura reforma previsional “puede perjudicar tanto a los actuales como a los futuros jubilados”.

El bono congelado y la pérdida del poder adquisitivo

“El bono para los jubilados y pensionados sigue congelado desde marzo del año pasado”, señaló D’Alessandro, quien recordó que “hace más de un año y siete meses que ese bono permanece en 70.000 pesos”. Según explicó, este estancamiento “perjudica mes a mes el poder de compra real del jubilado”.

El especialista precisó que “la jubilación mínima sin bono es de 333.150 pesos, y con el bono de 70.000 llega a 403.150 pesos”. Sin embargo, el aumento del 2,1% en noviembre apenas se reflejó en los ingresos reales. “Como el bono está estancado, la jubilación más bono solo aumentó un 1,7%”, detalló.

D’Alessandro remarcó que esta diferencia se traduce en una pérdida sostenida frente a la inflación. “La canasta básica de los jubilados, según la Defensoría de la Tercera Edad, supera el 1.500.000 pesos”, advirtió.

El impacto del congelamiento es cada vez más notorio: “En marzo, el bono cubría el 10% de la canasta básica; hoy representa apenas un 4%”, explicó el abogado. “Es una pérdida muy importante en lo que un jubilado o jubilada de la mínima podía comprar”, enfatizó.

Reforma previsional y riesgos judiciales

Consultado sobre la posibilidad de mejoras, D’Alessandro fue contundente: “La situación se va a poner más difícil porque se habla de una reforma previsional que va a perjudicar sobre todo a los trabajadores y futuros jubilados”.

El especialista consideró improbable una actualización del bono y alertó que “el estancamiento va a continuar”. Respecto de la idea de incorporar el bono al salario, advirtió que “eso generaría una nueva guerra de juicios”, ya que podría “achatar las jubilaciones y provocar reclamos por injusticia entre quienes cobran un poco más y no reciben el bono”.

“Ante una injusticia, el jubilado va al lugar correcto, que es la justicia”, afirmó, recordando que Argentina ya atravesó una ola de demandas por reajustes previsionales.

D’Alessandro propuso, en cambio, mantener el bono como medida transitoria y “rediscutir cómo se paga a los jubilados de la mínima, pero también a los de medias y altas jubilaciones que pierden mucho”. En ese sentido, planteó que “podría darse una suma discrecional fija para todos, aunque sea simbólica, mientras el Congreso define una solución de fondo”.

Finalmente, advirtió que “la reforma previsional es inevitable porque el gobierno ya lo anunció”, pero subrayó la urgencia de “preguntarse cómo se le va a pagar hoy al jubilado que cobra muy mal”.

