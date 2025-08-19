Ciclogénesis en el agro: “Se esperan tormentas intensas acompañadas con fuertes ráfagas de viento”

La asesora en agrometeorología del Servicio Meteorológico Nacional, Gabriela Marcora, pasó por Canal E y analizó los fenómenos climáticos en curso, la posibilidad de que se trate de la tormenta de Santa Rosa, el impacto de la ciclogénesis y las proyecciones hacia fin de año con la eventual llegada de La Niña.

“Estamos cerca de Santa Rosa, la famosa tormenta de Santa Rosa. Se suele dar en torno a fin de mes. El 30 de agosto se celebra Santa Rosa de Lima, por eso se le adjudicó el nombre a esta tormenta que se suele dar cercana a estas fechas”, explicó Gabriela Marcora. Aunque aclaró: “Podría ser una tormenta de Santa Rosa. Lo cierto es que todavía nos quedan 10 días por transitar del mes, así que lo vamos a analizar una vez que se haya terminado el mes”.

Cuáles son la zonas más afectadas por la lluvia

Luego, precisó que, “tenemos activo el sistema de alerta temprana” con niveles amarillo y naranja en varias zonas del país. “Las zonas bajo alerta naranja son el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, gran parte de Santa Fe y el sudeste de Chaco”, detalló.

Sobre los efectos esperados, Marcora advirtió: “Se esperan tormentas intensas que pueden venir acompañadas con fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo”. Según indicó, “en la zona bajo alerta amarilla se podrán acumular entre 50 y 70 milímetros, mientras que en la zona bajo alerta naranja se podrán alcanzar los 80 milímetros y también podrán ser superados de manera local”.

Agosto y septiembre son los meses determinantes para la llegada de las lluvias

En relación a la época del año, explicó: “El invierno es una época en donde suele llover relativamente menos en toda la región central del país, también en la región del litoral”. Sin embargo, manifestó que, “a partir de fines de agosto, principios de septiembre, comienza a darse una dinámica de mayor precipitación en la región central del país”.

La entrevistada también aclaró el alcance del fenómeno de ciclogénesis. “Tenemos presente en este momento una ciclogénesis que básicamente es un sistema de baja presión. Ciclogénesis le llamamos a la formación y a la profundización de ese sistema de baja presión que tiene asociado un frente frío y un frente cálido”, señaló.

“Es bastante normal, lo tenemos con bastante frecuencia en nuestra región central del país y en las provincias del norte y noreste, así que no hay nada de qué asustarse, pero bueno, sí obviamente trae aparejado tormentas que pueden ser de gran intensidad y ocasiona la caída de granizo y los fuertes vientos”, explicó.