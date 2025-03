Cierre de mercados: fuerte rebote de bonos y acciones en plena guerra comercial

En una jornada de mercado positiva, la analista de mercados Emilse Córdoba destacó en diálogo con Canal E el fuerte repunte de los bonos y el desempeño general de los activos financieros en Argentina. A pesar de ciertas correcciones en algunas cotizaciones, Córdoba subrayó que "hacía mucho que no teníamos un día tan verde", con un marcado optimismo en el sector.

Los balances y la reacción del mercado

Si bien algunos balances no lograron satisfacer las expectativas de los inversionistas, la experta aclaró que esto no significa que sean malos resultados. "A veces el resultado que se muestra en el balance no es malo, sino que la expectativa es superior", explicó. En ese sentido, las acciones de Vista Oil sufrieron una caída debido a la baja del precio del petróleo y a ciertos datos financieros que no convencieron al mercado.

"El único activo que está bajando es el petróleo, y eso golpea a Vista, pero el resto de los activos y los bonos muestran números positivos", enfatizó Córdoba.

El impacto de la política en los mercados

Un factor clave en la jornada fue el contexto político, con la reciente apertura de sesiones en el Congreso y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según un informe del banco UBS, el FMI podría prestar a Argentina una cifra mayor a la prevista inicialmente, estimada en 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones se destinarían a cancelar deuda existente y 8.000 millones a fortalecer reservas.

Córdoba señaló que "el mercado lo tomó muy bien", ya que la noticia se conoció junto con la solicitud del presidente Javier Milei de acelerar las negociaciones con el organismo. Sin embargo, aclaró que "no todo el dinero llegaría de inmediato, sino que se desembolsaría gradualmente, con un 30% previsto para este año y el resto en 2025".

El riesgo país y la estabilidad cambiaria

Uno de los datos más destacados fue la caída del riesgo país en un 6%, lo que demuestra una mejora en la percepción de los inversores sobre la estabilidad financiera del país. Además, los bonos soberanos registraron una recuperación de entre el 3% y 4%, según el activo en cuestión.

Respecto al dólar, Córdoba indicó que se registraron niveles de operación elevados, principalmente debido a la inactividad de los primeros días de la semana. "El dólar llegó a subir con fuerza en el contado con liquidación, pero terminó por debajo de la apertura", señaló, destacando la influencia de la política monetaria en el tipo de cambio.

Obligaciones negociables y oportunidades de inversión

En cuanto a las oportunidades de inversión, Emilse Córdoba destacó una nueva emisión de obligaciones negociables de Vista Oil. "Es una emisión en dólar cable a 60 meses, con una tasa estimada del 7,5% anual, superior a los bonos del Tesoro de EE.UU.", explicó.

A pesar de la volatilidad del mercado global, la especialista aseguró que "estas correcciones son normales" y que la estabilidad del sector dependerá de las decisiones políticas y económicas en las próximas semanas.