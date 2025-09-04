Claudio Loser: “Si el Gobierno pierde las elecciones es muy complicado, pero el Fondo no va a abandonar al país”

El ex director del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, analizó para Canal E el silencio del organismo frente a la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado cambiario a través del Tesoro. Evaluó la credibilidad del esquema de bandas, el impacto político de las elecciones y los posibles escenarios en la relación con el FMI.

Sobre la falta de respuesta oficial del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser explicó: “El Fondo está diciendo, bueno, por ahora no digamos nada, las bandas con alguna intervención es normal, o sea, no hay tal cosa como unas bandas puras en la práctica, en teoría sí”.

La expectativa del FMI con las elecciones

Y agregó: “No es lo que hubiéramos esperado, pero dado el problema político lo entendemos los economistas y yo creo que el Fondo también y se quiere quedar callado, hay que ver qué pasa después de estas elecciones en Buenos Aires”.

Asimismo, Loser interpretó la estrategia del silencio: “Esa es mi interpretación, no tengo la información, pero es mi interpretación, están diciendo cualquier cosa que digamos va a ir en contra de nosotros, si nosotros avalamos y no funciona, quedamos mal, si no avalamos es un problema para la Argentina. Entonces el Fondo dice, el corto plazo no nos tiene que preocupar tanto”.

Sobre la misma línea, resumió la postura actual: “El no comment es diciendo, no estamos en desacuerdo, pero esperemos a ver qué pasa”.

La contradicción del Gobierno con el sistema de bandas

En cuanto a la insistencia del Gobierno en que el dólar flotaba libremente, el entrevistado fue crítico: “En mi experiencia, mientras más dicen las autoridades, no solo en la Argentina, esta es mi experiencia de muchos años de participar y de escuchar, mientras más digan no se toca, no pasa nada, es probable que se toque. Cuando no hace falta, no se dice nada, o sea, por eso creo que tendría que haberse callado”.

Mirando a futuro, planteó dos escenarios: “Digamos que el Gobierno pierde, gana las elecciones en términos de todo lo que se dice, de que puede parar los vetos, o puede hacer algo así, en ese caso yo creo que el Gobierno, las cosas se van a tranquilizar, si pierde las elecciones de manera práctica es muy complicado, pero el Fondo no va a abandonar a la Argentina, no abandonó a Macri, no abandonó a Fernández”.