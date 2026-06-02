Claudio Martínez advirtió en “QR!” sobre el transhumanismo y planteó el debate sobre “el hombre inmortal”

En una nueva emisión de “QR!”, el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, el periodista y divulgador científico Claudio Martínez abordó uno de los debates que gana espacio en el mundo tecnológico: el transhumanismo. Durante la entrevista, sostuvo que los avances en inteligencia artificial, biotecnología y genética están acelerando la posibilidad de modificar la vida humana de maneras que hasta hace poco parecían exclusivas de la ciencia ficción.

Martínez explicó que el transhumanismo no es una idea nueva, sino una corriente filosófica que existe desde hace siglos, aunque actualmente encuentra condiciones tecnológicas favorables para desarrollarse. Según indicó, detrás de este movimiento aparecen algunas de las figuras más influyentes de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen y Jeff Bezos.

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“Están invirtiendo fuerte en la tecnología que puede permitir mejorar la especie”, afirmó el especialista, al tiempo que señaló que estos empresarios también impulsan el debate público sobre el tema para generar aceptación social alrededor de estas transformaciones.

La búsqueda de una vida más larga

Durante la conversación, Martínez enumeró algunos de los objetivos asociados al transhumanismo: combatir enfermedades, detener el envejecimiento, potenciar capacidades cognitivas e incluso desarrollar una integración cada vez mayor entre seres humanos y sistemas tecnológicos.

El periodista remarcó que los avances científicos ya están produciendo cambios concretos en el campo de la salud. En ese sentido, destacó el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico médico, la detección temprana de enfermedades y el desarrollo de tratamientos más precisos.

Según explicó, herramientas basadas en IA permiten comparar miles de imágenes médicas en segundos y detectar posibles anomalías con una velocidad que hasta hace pocos años era imposible.

Además, citó recientes declaraciones de referentes de la industria tecnológica que sostienen que los próximos años podrían representar un salto científico equivalente a décadas de investigación tradicional.

Los dilemas de una humanidad que vive más tiempo

Más allá de los beneficios potenciales, Martínez planteó interrogantes sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas de una eventual extensión significativa de la vida humana.

“La discusión no es si esto va a pasar o no. La discusión es quién lo conduce y quién lo gobierna”, sostuvo.

Entre los desafíos mencionó el impacto que podrían sufrir los sistemas jubilatorios, la organización de las ciudades, el crecimiento demográfico y las desigualdades en el acceso a estas tecnologías.

El especialista también advirtió sobre el riesgo de que los avances queden concentrados en manos de grandes corporaciones privadas, capaces de influir en decisiones globales con un poder comparable o incluso superior al de muchos gobiernos.

Filosofía, muerte y futuro

Uno de los ejes centrales de la entrevista giró en torno al significado de la muerte y al sentido de una eventual vida extremadamente prolongada.

Para profundizar el debate, Martínez compartió reflexiones de filósofos y especialistas que cuestionan la idea de una inmortalidad tecnológica y plantean interrogantes éticos sobre quiénes podrían acceder a esos avances y bajo qué condiciones.

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En ese contexto, algunos de los entrevistados señalaron que la muerte forma parte constitutiva de la experiencia humana y que una vida sin límites temporales podría modificar profundamente la manera en que las personas entienden su existencia.

“La vida tiene sentido porque hay un horizonte que es la muerte”, resumió Martínez al exponer su visión personal sobre el tema.

El rol de la política frente al avance tecnológico

Hacia el final de la entrevista, el periodista insistió en la necesidad de que los líderes políticos y las instituciones democráticas participen activamente en estas discusiones.

También valoró las recientes intervenciones del papa León XIV sobre inteligencia artificial, al considerar que ayudan a trasladar el debate tecnológico a sectores más amplios de la sociedad.

Para Martínez, el verdadero desafío no pasa por rechazar los avances científicos, sino por definir quién establece las reglas y con qué objetivos se utilizan herramientas capaces de transformar profundamente la vida humana.

“Estamos hablando de política y poder. Esa es la esencia del problema”, concluyó.

LB