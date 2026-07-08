Claudio Morresi en “QR!”: “Messi rompe toda lógica y este equipo tiene algo excepcional”

El exfutbolista y exsecretario de Deportes Claudio Morresi destacó el valor colectivo de la Selección argentina tras la remontada frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni tiene una característica que lo diferencia: la capacidad de acompañarse en los momentos difíciles.

Durante una entrevista en el programa “QR!” de Canal E, conducido por Pablo Caruso, Morresi analizó el triunfo argentino y sostuvo que el equipo logró sobreponerse incluso cuando Lionel Messi atravesó algunos momentos adversos durante el partido.

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“Messi rompe toda lógica, porque tiene 39 años y nadie ha llegado en el fútbol argentino a tener una campaña como la que tuvo él”, afirmó el exjugador, quien destacó la transformación del capitán argentino a lo largo de los años.

“No es solamente tener grandes jugadores, es formar un equipo”, lanzó Morresi

Morresi explicó que uno de los principales valores de la Selección no está únicamente en la calidad individual de sus futbolistas, sino en la construcción de un grupo sólido.

“Se pueden tener buenos jugadores, pero cuando no hay un equipo que se potencie entre ellos, que se ayuden y se acompañen, a veces grandes futbolistas no logran lo que proponen”, señaló.

En ese sentido, destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Scaloni y la influencia de integrantes del equipo como Pablo Aimar y Walter Samuel, además del vínculo construido con Messi.

Para el exfutbolista, el actual capitán argentino atravesó una evolución futbolística que le permitió adaptarse al paso del tiempo. “Ese jugador que era muy veloz se transformó en un jugador cerebral, pasó a ser un gran asistidor y un gran goleador de otra forma”, explicó.

El abrazo a Messi y el respaldo del plantel

Uno de los momentos que más llamó la atención tras el partido fue la reacción de los jugadores cuando Messi quedó visiblemente emocionado sobre el final del encuentro. Para Morresi, esa escena mostró la importancia del vínculo humano dentro del plantel.

“Los jugadores lo acompañan porque uno admira tanto a estos íconos que quiere darle todo su cariño y acompañamiento para que no sufra”, sostuvo, al comparar la situación con lo ocurrido en otros momentos históricos del fútbol argentino.

Además, remarcó que el equipo logró sostener a Messi cuando no tuvo su mejor rendimiento: “Aparecieron otras pequeñas sociedades dentro de la cancha hasta que volvió a tomar protagonismo en los últimos metros”.

“El fútbol genera expresiones populares de felicidad”, expresó Morresi

Durante la entrevista, Morresi también reflexionó sobre la movilización social que genera la Selección argentina y sobre cómo el fútbol puede convertirse en un espacio de encuentro colectivo.

“Las expresiones populares que produce la cultura deportiva llevan estas cosas: de pronto aparece la felicidad de millones por un grupo humano que juega algo”, sostuvo.

El exsecretario de Deportes vinculó ese fenómeno con el rol de los clubes de barrio, a los que definió como espacios fundamentales para la formación de niños y jóvenes.

“Mi nieto se compró los guantes del Dibu Martínez y quiere atajar como él. Se produce esto: tener a niños, grandes y adultos cerca del deporte hace una sociedad más sana”, afirmó.

Críticas a las dificultades que atraviesan los clubes de barrio

Morresi también aprovechó la entrevista para cuestionar las dificultades económicas que atraviesan muchas instituciones deportivas y apuntó contra las políticas que, según él, afectan su funcionamiento.

“Los clubes de barrio nacieron para que nuestros pibes puedan acceder al derecho de ser felices con la actividad deportiva”, sostuvo.

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En esa línea, señaló que muchos clubes enfrentan problemas por el aumento de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, lo que dificulta sostener las actividades.

“Los padres se juntan, hacen rifas y los dirigentes sostienen a esos chicos que no pueden pagar la cuota porque quieren tenerlos adentro del club”, explicó.

Para cerrar, Morresi destacó que gran parte de los jugadores que hoy brillan en la Selección surgieron de instituciones pequeñas y del esfuerzo familiar. “Ahí aparecen los padres, los vecinos, los clubes. En los inicios nunca aparece una gran empresa”, concluyó.

LB