Cómo fueron las elecciones en el agro: “Hay gente que está asqueada de la política y ni le interesa”

El productor agropecuario, Pedro Vigneau, habló con Canal E y analizó los resultados electorales en la séptima sección bonaerense, el descontento social y las demandas pendientes del sector agropecuario.

“Es la más baja de la que tengamos recuerdo, por lo tanto, nos debería llamar a la reflexión. Sin duda hay gente que está asqueada con la política y directamente ni le interesa ir a ejercer su derecho de elegir quién va a tomar decisiones por nosotros”, señaló Pedro Vigneau en referencia al 63% de participación en las urnas.

El conflicto entre el campo y el peronismo

Ante la pregunta de si el campo votó al peronismo, sostuvo: “No, claramente no, la realidad es que durante mucho tiempo una facción del peronismo nos eligió como enemigos, eso ha hecho, por ejemplo, que en las currículas de los manuales de los alumnos se exige a la producción agropecuaria como un enemigo de la sociedad y eso todavía está sucediendo”.

Vigneau remarcó la necesidad de tender puentes: “Nosotros, en vez de echar culpas, tenemos que hacernos cargo y salir a ver de qué forma logramos volver a tener sueños comunes, a ver cuáles son los verdaderos factores de producción, pilares de producción que tienen nuestras zonas para poder desarrollarnos”.

Continúan las quejas por la presión impositiva en el agro

También criticó la presión fiscal sobre el sector: “De la ganancia que sale de una hectárea, casi el 70% se lo lleva el Estado en los tres niveles de gobierno. Dos partes van para pagar el alquiler del campo y me queda una parte a mí de ganancia para invertir. Es un desbalance tremendo”.

El productor agropecuario advirtió que las promesas incumplidas profundizan la desilusión: “No es buen rezo, necesitamos previsibilidad, necesitamos saber cómo van a ser las cosas para adelante, necesitamos un pacto fuerte, sólido. Nosotros queremos avanzar, queremos que nuestras comunidades crezcan, queremos generar trabajo, tienen que darnos las condiciones para que eso pase”.

Asimismo, cuestionó la falta de representación del agro en el Gobierno: “Yo no entiendo cómo en un país como Argentina, donde uno cada cuatro empleos privados viene de las cadenas agropecuarias, donde el 88% de los dólares que entran al país vienen de las cadenas agropecuarias, no tenemos a alguien sentado en el gabinete, no tenemos un ministro”.