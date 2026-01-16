Cómo funciona el cupo de exportación de carne que impondrá China: se podrá acceder “hasta que se llegue al cupo”

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Fernando Herrera, explicó para Canal E cómo funcionará el sistema que impondrá China sobre aplicar un cupo de exportación de carne bovina, el impacto en precios y las perspectivas para el sector.

Según explicó Fernando Herrera, China realizó un estudio propio y resolvió aplicar cupos a distintos países exportadores: “Decidieron aplicar un cupo de exportación a los diferentes países, no sólo a Argentina”.

La administración del cupo es exclusivamente del gobierno chino

La principal novedad es que el cupo no será administrado por el Estado argentino. En este contexto, detalló que China rechazó un esquema similar al de la cuota Hilton: “No va a haber una distribución del volumen para exportar a China, como sí ocurre, por ejemplo, con la cuota Hilton”. En cambio, se aplicará un mecanismo automático: “Se va a aplicar un sistema, así lo determinó China, de primero solicitado, primero entregado”.

Esto implica que cualquier exportador podrá vender libremente hasta que se alcance el tope anual. “Las exportaciones en la práctica van a continuar libremente, cualquier exportador argentino va a poder acceder a China hasta que se llegue al cupo”, explicó Herrera. Una vez superado, los envíos pagarán el arancel adicional: “Lo que sigue ingresando va a pagar el ganancial extra del 55%”.

Previsibilidad para los ganaderos

China se comprometió a informar periódicamente el nivel de uso del cupo. “Nos vayan informando, por ejemplo, cada mes sobre el consumo de la cuota y sobre la utilización de la cuota, para tener una previsibilidad”, señaló.

Desde APEA, la evaluación es prudente. “Nos gustaría o nos hubiera gustado que no se aplique en cupos”, admitió el entrevistado, aunque reconoció que ahora el desafío será “utilizar la cuota en forma racional”. En el caso argentino, el volumen asignado es similar al histórico, por lo que no se espera un desborde inmediato: “No deberíamos esperar que haya un aluvión de exportaciones”.

En cuanto a precios, ya hubo efectos visibles. “En los primeros días de enero hubo un aumento de las cotizaciones en China”, comentó, impulsado por la situación de Brasil y Australia, que recibieron cupos menores a sus exportaciones habituales.