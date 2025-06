Cómo impacta el auge de la inteligencia artificial en el sistema financiero

Hernán Finkelstein, CEO de Pareto, dialogó con Canal E y analizó cómo la inteligencia artificial está transformando el sistema financiero, desde la validación de identidad hasta el desarrollo de VoiceBots para la atención automatizada.

“Hace un año, cuando me hablaban de inteligencia artificial, lo veía como algo lejano, como una moda”, recordó Hernán Finkelstein. Sin embargo, su visión cambió: “Hoy todo está siendo cuestionado”.

La fomentación en el uso de Chat GPT

Luego, manifestó que en Pareto, el uso de inteligencia artificial se expandió rápidamente. “Fomento que todo el mundo dentro de la compañía le consulte a Chat GPT”, explicó. Desde redactar notas de blog hasta resolver problemas técnicos complejos, la IA modifició la dinámica laboral: “Tengo un amigo que trabaja en una empresa muy muy grande que me dijo: ‘La semana pasada resolvimos con Chat GPT un problema que hubiéramos tardado varias semanas con un montón de analistas’”.

Una de las implementaciones más destacadas es el desarrollo interno de un VoiceBot. “Estamos utilizando un VoiceBot que desarrollamos nosotros mismos y es realmente buenísimo”, aseguró Finkelstein. A su vez, explicó que el bot es capaz de sostener conversaciones con clientes de forma natural y efectiva: “El robot llama a una persona y la persona se enoja, pero como el bot no tiene sentimientos y no sobre reacciona, termina el llamado diciendo: ‘Bueno, no está mal que me llames, llámame de vuelta’”.

El redirecionamiento del talento humano

Este tipo de automatización, desarrolló, permite enfocar el talento humano en tareas más complejas: “Focalizamos que el talento humano esté más dedicado a cuestiones específicas que hoy en día son más difíciles de reemplazar con tecnología”.

Por otro lado, el entrevistado destacó que la IA también está presente en procesos clave como la autenticación de identidad. “Cuando vos podés subir una foto de frente y reverso de un documento y validarlo contra una selfie, el sistema termina interpretando si sos vos o no sos vos”, explicó. “Eso ya es un paso tremendo”, añadió.

Sobre el uso del score crediticio, aclaró: “El score es muy informativo, pero no lo es todo cuando las poblaciones que te vienen a solicitar un crédito no son significativas respecto a la población de ese score”. En Pareto, las decisiones se toman con base en “otro conjunto de variables que tiene que ver con esa persona”.