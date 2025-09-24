El impacto de la quita de las retenciones: “A los que tienen activos argentinos les mejoró la cotización”

El economista, Ariel Tejera, analizó en Canal E la decisión del Gobierno de llevar las retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Según explicó, la medida busca frenar la presión sobre el dólar, incentivar la liquidación del agro y generar un alivio transitorio, aunque con un alto costo fiscal.

“Hay impactos múltiples. Por una parte, tenemos una medida que tiene que ver con una situación muy coyuntural, yo creo, y tiene que ver con esta quita de retenciones”, afirmó Ariel Tejera.

Sorpresa en el mercado ante la quita de las retenciones

Asimismo, sostuvo que el anuncio sorprendió al mercado: “Sorprende totalmente a la mayoría de los operadores el día lunes con una medida que yo digo, fue como poner el ancho arriba de la mesa, porque bajar a cero las retenciones realmente viene siendo algo inédito en los últimos años. Muy inesperado”.

Para Tejera, la finalidad fue clara: “Con esta finalidad de generar un aluvión importante de dólares, una medida que favorece, obviamente, en gran medida al sector, a los productores, muy bien recibida”.

Antecedentes impositivos en el agro

A su vez, recordó que el agro venía de fuertes cargas fiscales: “No tenemos que olvidarnos de que venimos exfoliando en algún punto al sector con las retenciones, y la verdad que, bueno, por lo menos darle este respiro durante por lo menos un mes también es algo positivo para el sector”.

El economista advirtió que la quita también afecta a toda la sociedad: “Nos afecta, digamos, dependiendo cómo uno lo mire, podríamos decir positivamente en términos de tipo de cambio, porque baja un poco la volatilidad, enfría un poco el tipo de cambio, a los que tienen activos argentinos financieros les mejoró muchísimo la cotización”.

Sin embargo, reconoció riesgos: “A los que no tienen activos y nos preocupa a lo mejor un poco más la cuestión precios de los bienes, de alimentos y demás que consumimos, la medida es transitoria por empezar, así que uno debería pensar que pasado no debería ser demasiado significativo”.